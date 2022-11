Selon lui, «ce qui est important, c'est le message qu'en Suisse on peut devenir conseiller fédéral en étant homosexuel - même au sein de l'UDC. Je me réjouis que cela soit évident», ajoute-t-il en soulignant que la Suisse est déjà bien avancée en matière de tolérance. (ats/jch)

Et il s'oppose à la transmission de matériel de guerre suisse, comme l'Allemagne souhaite le faire à destination de l'Ukraine.

Hans-Ueli Vogt estime par ailleurs qu'un relèvement de l'âge de la retraite, lié à l'espérance de vie et aux besoins de financement de l'AVS, est nécessaire pour garantir le premier pilier.

Intellectuel et urbain, le professeur de droit commercial assure bien connaître la vie à la campagne. Son père a travaillé dans une ferme, explique-t-il dans une interview publiée par les journaux alémaniques du groupe Tamedia.

Uber va passer à la caisse à Genève: retour sur une saga interminable

Uber a promis ce vendredi 18 novembre qu'il paiera plus de 35,4 millions de francs pour régler le passé avec ses chauffeurs. Une première en Suisse. Si vous n'avez pas suivi la saga entre la société de VTC et l'Etat de Genève, on vous résume tout ça.

La multinationale californienne va débourser plus de 35,4 millions de francs pour régler les arriérés avec ses chauffeurs. La société de VTC va ainsi se mettre en conformité avec l'arrêt du Tribunal fédéral selon le département de l'économie du canton de Genève.