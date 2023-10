Elections fédérales: voici le classement des partis

Le sondage a été effectué en ligne entre le 22 septembre et le 5 octobre par l'institut Sotomo. En tout, 31 850 personnes y ont pris part (26 274 en Suisse alémanique, 4661 en Suisse romande et 915 en Suisse italienne). Les résultats ont été pondérés avec des critères géographiques, socio-démographiques et politiques. La marge d'erreur est de +/- 1,2 point de pourcentage. (anc/ats)

Electricité: pourquoi on va casquer encore plus

J'ai gagné de l'argent grâce à une offre d'emploi douteuse sur Whatsapp

Mais ce n'était que la première partie d'une arnaque particulièrement complexe. Voici ce qu'il s'est passé.

Dimanche après-midi, aux alentours de 14h30. Une notification s'affiche sur mon téléphone: un message d'un numéro inconnu, me proposant un «rôle flexible». De nouveau. C'est le troisième que je reçois en l'espace de quelques jours. Et je ne suis pas le seul. Plusieurs membres de mon entourage ont fait la même expérience, et cela n'a pas non plus échappé aux forces de l'ordre: la police bernoise appelait la semaine dernière à la prudence face à ces «offres d’emploi frauduleuses».