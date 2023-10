On fait le point: 27 candidats élus et des surprises

Le dépouillement n'est pas encore terminé, mais on a déjà quelques infos sur les élus au Conseil des Etats. Voici ce que l'on sait.

Lors des Fédérales dimanche, 27 conseillers aux Etats ont déjà assuré leur élection. Dans le canton de Vaud, Pierre-Yves Maillard a été élu au premier tour. A Neuchâtel, Philippe Bauer (PLR) a été évincé par Baptiste Hurni (PS). Le PLR a gagné par contre à Schwyz, avec Petra Gössi.

Alors que le dépouillement est terminé dans 20 cantons, sept sénatrices et 20 sénateurs ont été élus jusqu'à présent. A part dans les cantons de Neuchâtel, de Vaud et de Schwyz, les partis maintiennent leurs acquis.

Surprise totale à Neuchâtel

Le décompte est fini dans quatre cantons romands. Coup de tonnerre à Neuchâtel: le sortant libéral-radical Philippe Bauer, membre de la commission d'enquête parlementaire (CEP) sur Credit Suisse, n'a pas été réélu. Le socialiste Baptiste Hurni siègera au côté de la Verte Céline Vara.

Exploit vaudois pour le PS

Sur Vaud, l'ancien conseiller d'Etat et conseiller national PS Pierre-Yves Maillard, président de l'Union syndicale suisse, permet à la gauche de conserver au moins un siège. Lancé pour remplacer la sortante Adèle Thorens qui ne se représentait pas, le Vert Raphaël Mahaim doit passer par un second tour. Tout comme le PLR Pascal Broulis, en remplacement d'Olivier Français.

Un second tour est nécessaire à Fribourg et en Valais

A Fribourg, la centriste Isabelle Chassot, présidente de la CEP sur Credit Suisse, n'a pas atteint la majorité absolue non plus. Elle devance la sortante PLR Johanna Gapany et l'UDC Pierre-André Page. Viennent ensuite Alizée Rey (PS) et Gerhard Andrey (Vert-e-s).

Même scénario en Valais, même si le Centre est bien parti pour conserver son hégémonie. Beat Rieder et Marianne Maret terminent en tête.

A Genève, Poggia mène le bal

A Genève, selon les résultats partiels, Mauro Poggia (MCG) réalise un gros score et devance les sortants Lisa Mazzone (Vert-e-s) et Carlo Sommaruga (PS), presque à égalité. Céline Amaudruz (UDC) se place quatrième, loin devant la candidate PLR Simone de Montmollin, et a déjà annoncé se lancer dans un second tour au côté de Mauro Poggia.

Le Jura encore indécis

Dans le Jura, où c'est aussi le système proportionnel qui prévaut, Charles Juillard (Centre) fait la course en tête, devant l'UDC Thomas Stettler et le ministre PLR Jacques Gerber. L'autre centriste François Monin est quatrième. Suivent les deux candidates socialistes, avec un avantage à la sortante Mathlide Crevoisier Crelier face à sa colistière la ministre Nathalie Barthoulot.

L'ancienne cheffe du PLR cartonne

Outre-Sarine, dans le canton de Schwyz, l'ancienne présidente du PLR Petra Gössi a créé la surprise en évinçant le sortant centriste Othmar Reichmuth. Pirmin Schwander a lui réussi à sauver le siège UDC laissé vacant par Alex Kuprecht.

Le patron du PLR domine

En Argovie, le président du PLR Thierry Burkart a passé l'épaule dès le premier tour. Un deuxième tour sera cependant nécessaire pour départager l'UDC Benjamin Giezendanner de la socialiste Gabriela Suter. L'UDC semble bien partie pour conserver son fauteuil.

Des attentes dans le camp socialiste

Deux poids lourds socialistes, Eva Herzog (PS/BS), candidate malheureuse à la succession de Simonetta Sommaruga au Conseil fédéral en décembre dernier, et Daniel Jositsch (PS/ZH), candidat pour succéder à Alain Berset au Conseil fédéral, sont en bonne voie pour être élus dès le premier tour.

Le président de l'UDC ne réaliste pas de braquage

Au Tessin, Marco Chiesa (UDC) mène la danse devant Fabio Regazzi (Centre) et Alex Farinelli (PLR).

Ailleurs en Suisse

Un autre sortant a réussi son élection dès le premier tour: le centriste Pirmin Bischof, à Soleure. Franziska Roth (PS) et Christian Imark (UDC) terminent au coude-à-coude pour reprendre le siège vacant du socialiste Roberto Zanetti.

La Chambre des cantons accueillera un nouveau venu avec le PLR Benjamin Mühlemann, représentant de Glaris. Le parti a ainsi réussi à conserver le siège de Thomas Hefti, qui ne se représentait pas. Le sortant Vert Mathias Zopfi a lui aussi passé la rampe.

A Appenzell Rhodes-Intérieures, le centriste Daniel Fässler a déjà été réélu par la Landsgemeinde en avril. A Obwald, son collègue de parti Erich Ettlin a été réélu tacitement, comme aucun autre candidat ne s'était annoncé dans les délais impartis.

Ailleurs en Suisse alémanique ont été élus: Hans Wicki (PLR/NW), Andrea Caroni (PLR/AR), Stefan Engler (Centre/GR), Martin Schmid (PLR/GR), Josef Dittli (PLR/UR), Heidi Z'graggen (Centre/UR), Hannes Germann (UDC/SH), Andrea Gmür (Centre/LU), Damian Müller (PLR/LU), Peter Hegglin (Centre/ZG), Matthias Michel (PLR/ZG), Benedikt Würth (Centre/SG), Esther Friedli (UDC/SG), Jakob Stark (UDC/TG), Maya Graf (Vert-e-s/BL) ainsi que la présidente du Conseil des Etats Brigitte Häberli-Koller (Centre/TG).

