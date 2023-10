C'est le dernier jour pour voter par correspondance. Et voter, c'est important. Oui, oui. Keystone

Vous voulez voter par correspondance? C'est le dernier jour! Allez, hop!

Dimanche, c'est les élections fédérales. Vous êtes un bon citoyen? Si vous souhaitez voter par correspondance, aujourd'hui est le dernier jour.

Les personnes qui n'ont pas encore voté par correspondance pour les élections fédérales peuvent encore le faire jusqu'à ce jeudi soir, à condition d'envoyer leur bulletin de vote en courrier A. Ensuite, ils devront se rendre à l'urne.

Dans les cantons où l'enveloppe est affranchie à forfait, il est même déjà trop tard. Le dernier délai était mardi. La ville de Winterthour a par exemple rappelé que même un timbre supplémentaire en courrier A collé sur l'enveloppe ne sert à rien: le traitement à la poste ne le reconnaît pas.

Pour que les votes arrivent à temps, la Poste recommande d'envoyer les bulletins soit en courrier A au plus tard le 19 octobre, soit en courrier B au plus tard le 17 octobre. Les envois en courrier B postés mercredi ou plus tard ne parviendront à la commune qu'après le week-end électoral. Ils ne seront donc pas comptabilisés.

Cinq million d'enveloppes

Le vote par correspondance a été introduit par étapes en Suisse à partir de la fin des années 1970. Les premiers cantons ont été Bâle-Campagne, St-Gall et Appenzell Rhodes Intérieurs. Au niveau fédéral, le pas a été franchi en 1994.

La Poste a distribué à la fin septembre plus de cinq millions d'enveloppes, ce qui correspond à environ 2000 tonnes de matériel, de quoi charger 400 camions. Dans presque tous les cantons, l'enveloppe pesait 500 grammes.

Comme les délais de livraison sont uniformes dans toute la Suisse pour les élections, la Poste a dû traiter le matériel en une semaine. L'entreprise estime à plus d'un million le nombre de missives contenant des bulletins remplis renvoyées aux communes.

(actu/ats)