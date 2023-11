Composition du Parlement fédéral: les graphes incontournables

Le second tour des élections fédérales s'est tenu dimanche dans quatre cantons romands. Si on ne connaît pas, avant le 19 novembre, la composition finale des Chambres fédérales, on y voit quand même un peu plus clair. 👇

Le Conseil national a été entièrement désigné le 22 octobre dernier, mais pas le Conseil des Etats: dans neuf cantons, les électeurs peuvent encore se prononcer lors de deuxièmes tours très disputés. Ce n'est qu'après le verdict des urnes que l'on verra quelle est la force réelle des différents partis.

Quatre cantons, tous Romands: Fribourg, Genève, Vaud et Valais, ont voté ce dimanche 12 novembre. En attendant qu'une flopée de cantons alémaniques fasse de même, ce 19 novembre, voici à quoi ressemblera le Parlement Suisse 👇

Comment se répartissent les sièges au Conseil des Etats

