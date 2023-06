Deisswil bei Münchenbuchsee (BE) a de loin la plus forte consommation d'électricité par habitant de toutes les communes suisses. La raison en est évidente. Image: Deisswil bei münchenbuchsee

Ce sont les communes les plus énergivores de Suisse

La menace de pénurie d'électricité a été le grand sujet de l'hiver dernier. Elle a pu être évitée, mais dans quelle commune les habitants consommaient-ils en fait le moins et le plus d'électricité? Voici un grand aperçu.

Reto Fehr Suivez-moi

Plus de «Suisse»

La guerre en Ukraine nous a fait prendre conscience que l'électricité n'est pas une ressource infinie. La menace d'une pénurie d'électricité a pu être évitée l'hiver dernier, mais la conscience de l'importance de cette ressource s'est aiguisée.

L'Office fédéral de l'énergie tente d'apporter plus de transparence dans la consommation d'électricité. L'Energie Reporter détaille ainsi jusqu'au niveau communal différents sujets tels que la part des voitures électriques, l'exploitation de l'électricité solaire et la diffusion des chauffages renouvelables.

Depuis fin mai, la consommation d'électricité par commune et par habitant est également disponible dans le projet de geoimpact AG. Il est désormais possible de vérifier combien d'électricité les habitants des communes consomment et comment la consommation évolue. En moyenne, la consommation d'électricité par personne en Suisse est de 5,7 mégawattheures par an.

Et voici ce qu'il en est en détail:

Les communes genevoises d'Avully, de Chancy et d'Onex affichent la plus faible consommation d'électricité. La plupart du temps, cela s'explique par une combinaison des facteurs suivants: beaucoup d'habitants, peu d'usines/de commerces et beaucoup de chauffage à énergie fossile (gaz ou mazout).

Communes ayant la plus faible consommation d'électricité par habitant:

Avully (GE): 1,90 MWh Chancy (GE): 1,90 MWh Onex (GE): 1,91 MWh Oberengstringen (ZH): 2,14 MWh Bettens (VD): 2,42 MWh Saubraz (VD): 2,48 MWh Staufen (AG): 2,53 MWh Veyrier (GE): 2,56 MWh Täsch (VS): 2,60 MWh Agiez (VD): 2,61 MWh

Les habitants ne sont pas responsables

A l'autre extrémité, Deisswil bei Münchenbuchsee est seule en tête avec une consommation annuelle d'électricité de près de 100 mégawattheures par habitant. Mais pourquoi cette petite centaine d'habitants consomme-t-elle plus d'électricité que toutes les autres communes? Deisswil abrite une grande usine de transformation de viande. Celle-ci consomme beaucoup d'électricité, ce qui, avec si peu d'habitants, a bien sûr un impact important sur la consommation par habitant.

Pour les autres communes ayant une consommation élevée, l'explication est similaire et peut — même s'il est difficile d'y répondre de manière globale — être brièvement décrite comme suit: peu d'habitants, beaucoup d'infrastructures touristiques et/ou d'emplois gourmands en électricité. Ce n'est donc pas comme si les habitants de Deisswil étaient particulièrement gourmands en électricité.

Communes avec la plus forte consommation d'électricité par habitant:

Deisswil bei Münchenbuchsee (BE): 95,61 MWh Bosco/Gurin (TI): 40,20 MWh Riederalp (VS): 39,05 MWh Eclépens (VD): 38,92 MWh Cerentino (TI): 38,50 MWh Bettmeralp (VS): 35,90 MWh Bellwald (VS): 35,69 MWh Campo Vallemaggia (TI): 33,25 MWh Novazzano (TI): 31,64 MWh Manno (TI): 31,51 MWh

Il est également frappant de constater que de nombreuses communes du Valais et des Grisons affichent une consommation d'électricité élevée. Outre le tourisme (notamment les pistes de ski), le fait que les chauffages à résistance électrique soient souvent utilisés en Valais, joue aussi un rôle important.