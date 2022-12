Electricité: le plan d'urgence du Conseil fédéral critiqué de tous les côtés

La liste semble arbitraire et les critères sont inégaux, estiment la majorité des partis. Il est par exemple difficilement compréhensible que les zones de bien-être et les saunas commerciaux puissent continuer à fonctionner, quand les particuliers doivent limiter le chauffage et les gros consommateurs contingenter leur consommation. (ats/jch)

Les partis et les cantons critiquent vivement le plan d'urgence du Conseil fédéral en cas de pénurie d'électricité et ils estiment que les particuliers sont en outre désavantagés.

Les thérapies de conversion, ces accompagnements souvent religieux qui visent à modifier l'orientation sexuelle d'une personne, doivent-elles être interdites et punies? Le Conseil national doit en discuter cet après-midi à Berne.

