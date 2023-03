Le prix de l'électricité va doubler en 2024

Le prix de l'électricité va continuer de grimper en 2024. En plus des coûts de réseau plus élevés, l'exploitant de ce dernier, Swissgrid, facture pour la première fois les coûts des réserves hivernales. Un ménage moyen paiera plus du double de cette année.

Au total, un tel ménage avec une consommation annuelle de 4500 kilowattheures (kWh) devra payer en 2024 des tarifs Swissgrid de 146 francs. En 2023, il lui en coûtait 70 francs sur la facture d'électricité.

Ce tarif plus que doublé s'explique par une augmentation du prix du réseau de transport et par les coûts des réserves d'électricité hivernales, explique Swissgrid.

Les services du gestionnaire de réseau reviendront à 92 francs. Cela représente 7% de la facture annuelle d'électricité. A ce tarif plus élevé s'ajoutera en 2024 l'indemnisation pour les réserves hydroélectriques et les centrales de réserve. Cela coûtera 54 francs supplémentaires au consommateur moyen.

Déficit de couverture

Swissgrid explique la forte augmentation du prix de la prestation de base du réseau de transport par les prestations liées aux services-système. Leur tarif passe de 0,46 centime par kWh cette année à 0,75 centime en 2024.

En 2024, un ménage moyen paiera plus du double de cette année. Image: sda

Selon ses propres indications, le gestionnaire de réseau s'attend à une augmentation des dépenses d'acquisition pour la mise en réserve de la puissance de réglage. Il doit en outre résorber un déficit de couverture qui est dû à la forte augmentation des prix de l'électricité.

De plus, le tarif pour les pertes de transport passe de 0,3 à 0,34 centime par kWh. Là encore, la raison en est, selon Swissgrid, la forte augmentation des coûts d'approvisionnement dans un contexte de prix élevés. (ats)