Valais: oui du peuple à un projet de parc solaire alpin

Vue de l'installation test des panneaux solaires pour le projet Grengiols Solar en juillet 2023. Keystone

La commune haut-valaisanne de Grengiols a accepté dimanche un projet de parc photovoltaïque alpin. Il comporte 230 000 modules solaires.

Grengiols-Solar vise à installer, d'ici 2030, quelque 230 000 modules solaires à environ 2500 mètres d'altitude. De quoi produire 150 gigawattheures d'électricité par an –, dont environ 43% en hiver –, sur deux périmètres d'une superficie totale de 0,8 kilomètre carré. Cette électricité permettra d'alimenter 40 000 ménages.

Le projet avait d'abord été prévu sur 3,4 kilomètres carrés pour produire 600 GWh par an avant d'être redimensionné. Il est porté par les deux entreprises énergétiques valaisannes des FMV (Forces motrices valaisannes) et EnBAG, rejointes par des partenaires suisses, à savoir le Groupe E, les services industriels de Bâle et de Zurich.

Demande de permis début 2024

L'accord de la population et des propriétaires fonciers est des conditions sine qua non pour que les mégaprojets photovoltaïques puissent passer aux étapes suivantes. Ceux-ci doivent ensuite obtenir le feu vert de la Commission cantonale des constructions (CCC) et passer le cap des mises à l'enquête.

Avec le double oui de dimanche à Grengiols, «les partenaires du projet vont déposer la demande de permis de construire auprès du canton début 2024», relève Raoul Albrecht, responsable de projet aux FMV.

Il se réjouit d'un résultat «assez clair» dans les urnes qui permet au projet de «franchir une nouvelle étape» et «d'aller de l'avant». Le taux de participation de cette votation a dépassé les 80%.

Les opposants poursuivront leur «combat»

Du côté des opposants, l'association IG Saflischtal estime que la votation montre que «de nombreux habitants» ont «un avis critique» sur le projet. Dans son communiqué, elle souligne que «trop de questions restent en suspens». Le projet va «encore se heurter à de nombreux obstacles», ajoute IG Saflischtal, qui affirme qu'elle poursuivra «son combat».

Pour ses détracteurs, Grengiols-Solar va gravement porter atteinte à l'écosystème de la vallée de Saflisch. Il doit se construire dans un parc naturel régional, qui pourrait ainsi perdre son label avec cette construction.

La situation, qui n'a pas été clarifiée par l'Office fédéral de l'environnement, reste floue, estiment les opposants. Ceux-ci ont aussi souligné que ce parc solaire était prévu dans un lieu qui ne dispose ni de routes ni de lignes à haute tension. (vz/ats)