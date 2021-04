Suisse

Le Tribunal fédéral ouvre la voie au premier parc éolien vaudois



Des éoliennes vont pouvoir pousser en terres vaudoises

Le Tribunal fédéral rejette les recours contre les six éoliennes prévues par le canton près de Sainte-Croix. Il ouvre ainsi la voie au premier parc éolien vaudois.

Plusieurs associations environnementales, dont Pro Natura, se sont opposées à un projet de parc de six éoliennes, prévu près de Sainte-Croix (VD) depuis quinze ans. Leur recours a été rejeté par le Tribunal fédéral. Il ouvre la voie au premier parc éolien du canton de Vaud.



Les juges de Mon Repos rejettent les préoccupations des organisations écologistes liées à la protection de la nature et du paysage. Ils rappellent que certaines atteintes aux biotopes dignes de protection sont admises par la législation sur l'environnement, à condition qu'elles soient inévitables, que le projet soit d'intérêt public et qu'il ne puisse pas être réalisé ailleurs.



La justice estime que le parc de Sainte-Croix, avec ses six éoliennes de 150 mètres, devrait produire entre 20 et 26 GWh par an. Le Conseil d'Etat vaudois rappelle que cela représente l’équivalent de la consommation d’environ 6100 ménages. Il remplit ainsi la condition de l'intérêt national. Le tribunal juge, par exemple, appropriées les mesures de protection des oiseaux, tel le contrôle radar permanent avec arrêt des hélices en période de forte migration.

«Ce parc permettra, dès lors, au Canton de Vaud d’accélérer ses efforts en vue d’une production énergétique décarbonée»

Projets en attente

Le verdict du TF à propos de Sainte-Croix était particulièrement attendu, sachant que d'autres projets éoliens vaudois sont en attente d'une décision de justice. Le parc du Mollendruz (12 éoliennes) se trouve aussi dans les mains du TF, tout comme celui de Sur Grati (6) dans la région de Vallorbe, ou encore EolJorat Sud (8), sur les hauts de Lausanne.

De son côté, le Tribunal cantonal vaudois a jusqu'ici rejeté les recours des associations environnementales. A une exception toutefois, le projet Eoljoux (7) dont les opposants ont obtenu gain de cause il y a un mois devant la justice vaudoise. (avec ats)

