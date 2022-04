Nouveau cas d'abus sexuel par un religieux en Valais

Il s'agit de la deuxième dénonciation déposée faisant suite à un premier cas dénoncé en février dernier, contre un autre chanoine. Une procédure pénale est en cours.

La congrégation du Grand-St-Bernard (VS) a dénoncé un chanoine (une fonction dans la hiérarchie religieuse) pour attouchements sexuels sur un enfant de 12 ans, apprend-on mercredi dans un communiqué de la congrégation. Cette même congrégation a défrayé la chronique récemment dans une affaire similaire.

Rappel des faits

Les faits de cette deuxième affaire se sont déroulés au début des années 1980, au Collège de Champittet à Lausanne. Ce dernier était alors géré par la congrégation des chanoines du Grand-Saint-Bernard. Un interne a subi des attouchements par un chanoine, enseignant au collège et actif au sein de l’internat, écrit la congrégation. C’est la victime qui en a informé récemment l’Evêque de Sion.

Le prêtre incriminé a tout de suite été suspendu de toute activité et le cas a été dénoncé aux autorités civiles compétentes, relève la congrégation. Le prévôt Jean-Michel Girard s'est exprimé dans le communiqué:

«Nous sommes sidérés par cette révélation et tenons à saluer, en toute humilité, le courage de la victime dans des circonstances aussi extrêmes. Nous espérons que le travail d’enquête permettra d’établir les faits et, en particulier, de s’assurer qu’il n’existe aucune autre victime.»

Le prêtre concerné a reconnu les faits. Il est aujourd’hui retraité et n’a plus aucune fonction au sein de l’Eglise. Une procédure dans l'Eglise est aussi en cours, précise encore la congrégation.

Deuxième cas avéré

Il s'agit de la deuxième affaire révélée en l'espace de quelques semaines. Au début de ce mois d'avril, Jean-Michel Girard avait déjà confirmé avoir dénoncé un chanoine pour abus sexuel sur personne vraisemblablement mineure. Des faits, prescrits, qui remontent à plus de trente ans. Le prévôt avait également dénoncé le cas à Rome. «Des mesures provisionnelles ont déjà été prises par le Vatican et le chanoine ne célèbre plus rien de sacerdotal», avait-il précisé.

Dans le communiqué diffusé mercredi, la congrégation du Grand-Saint-Bernard et le Diocèse de Sion invitent «celles et ceux qui ont été victimes par le passé d’abus de la part de religieux à se faire entendre, en toute transparence et vérité». Une commission neutre et indépendante des organes de l’Eglise, la Cecar (Commission Ecoute-Conciliation-Arbitrage-Réparation) a été constituée pour entendre et accompagner les victimes, rappellent-ils. (ats/sia)