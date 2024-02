Les cas d'abus sexuels à l'Abbaye de St-Maurice à nouveau sous enquête

Les infractions non prescrites et non encore jugées qui pourraient être découvertes seront dénoncées à la justice. Keystone

Après une première investigation, cette démarche supplémentaire vise une juste reconnaissance des victimes, ainsi qu'une pleine lumière sur chaque cas.

L’Abbaye de Saint-Maurice a chargé le procureur général du canton de Neuchâtel, Pierre Aubert, de constituer un groupe de travail indépendant. Le but est de tirer au clair l’implication présumée de certains de ses membres dans des cas d’abus sexuels ces dernières décennies.

L'enquête sera menée selon des critères à la fois juridiques et historiques, a indiqué l’établissement dans un communiqué lundi. Le groupe de travail disposera d’un accès illimité aux archives de l’institution et aux témoignages aussi bien des chanoines que des victimes qui souhaiteront se manifester à cette occasion.

Les infractions non prescrites et non encore jugées qui pourraient être découvertes seront dénoncées à la justice, selon les vœux des responsables.

L’Abbaye rappelle qu'aucune procédure n’est en cours contre un auteur déterminé tandis que la police poursuit ses investigations de son côté. Elle espère que, conformément aux souhaits exprimés par les élèves, les anciens élèves, les parents, les professeurs et les anciens professeurs, dont le Nouvelliste s’est fait l’écho le 22 février dernier, les enseignants actuellement suspendus pourront prochainement reprendre leur travail.

L'institution espère qu’ainsi la lumière sera faite sur les actes qui lui sont reprochés. Des mesures de mise en retrait ont été décidées par les autorités ecclésiastiques compétentes.

Celles-ci voulaient avoir une vue suffisamment large et profonde de chaque situation et il s’est rapidement avéré que chaque cas était spécifique et devait être traité comme tel. Une mesure de mise en retrait a concerné le curé-doyen de Saint-Maurice à laquelle il s’est soumis, pour permettre aux tensions de tomber.

Sur l’ensemble des dossiers du Tribunal, soit un arrêt de non-lieu en 2005, une décision de non-reprise de procédure en 2021 et une décision de rejet de recours en 2022, ne subsiste plus d’accusation à charge. Le cas a été soumis au Saint-Siège qui, après enquête, est parvenu aux mêmes conclusions.

De plus, l'Abbaye a «la certitude objective que la cause défendue est classée et qu’il n’y aura aucun recours». Il n’y a donc plus de raison de maintenir les mesures prises sur la base des soupçons induits par l’émission Mise au point et de priver ce chanoine de ministère pastoral, estime-t-elle. Par conséquent, elle a décidé de lever les mesures provisoires. (ats/jch)