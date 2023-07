L'A9 entre Conthey et Riddes fermée temporairement mercredi matin

Plus de «Suisse»

Le Covid a fait 4000 morts en 2022 en Suisse et un mystère demeure

La surmortalité en Suisse en 2022 a donné lieu à des spéculations au cours de ces derniers mois. Les dernières statistiques fédérales montrent que le Covid-19 est responsable de nombreux décès supplémentaires. Mais cela n'explique pas tout.

La pandémie de Covid-19 n'occupe plus qu'une place mineure dans le baromètre des préoccupations des Suisses. Dans une récente étude de Moneyland, le Covid-19 apparaissait au 38e rang des plus grandes préoccupations des Suisses. Bien que des vagues plutôt discrètes continuent de traverser le pays, le Covid a perdu de sa dangerosité, notamment grâce à la vaccination et à l'immunité collective.