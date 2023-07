Un important accident bloque l'autoroute en Valais

La circulation est fortement perturbée ce jeudi matin après un grave accident de voiture survenu sur l'autoroute A9. Des embouteillages sont attendus au moins jusqu'au milieu de la matinée.

Les automobilistes doivent s'armer de patience ce jeudi 6 juillet. Depuis 8 heures, un long bouchon les attend sur l'autoroute A9, a annoncé Le Nouvelliste, à partir des informations de la police valaisanne.

Trois véhicules impliqués

A l'origine de cette perturbation, un grave accident de la chaussée, en direction de Lausanne. Ce dernier est survenu dans la nuit, vers 1h45, entraînant alors la fermeture de la route, entre Conthey et Riddes. Toujours d'après Le Nouvelliste, l'accident a impliqué «un fourgon, qui a terminé sa course sur le flanc, et deux voitures».

Les autorités estiment que la route devrait rester fermée, au moins jusqu’à 9 heures. Aucune autre information n'a été délivrée, notamment sur l'état des victimes.

(mndl)