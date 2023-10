capture d'écran vidéo

L'affaire des Suisses décédés dans leur Ferrari n'est pas terminée

Lundi, deux Suisses sont morts sur le coup dans un grave accident de bolides luxueux. Impliqués dans le carambolage, un milliardaire indien et son épouse, star de Bollywood, ont été entendus par la police. Jeudi, l'homme a été placé sous enquête.

Plus de «Suisse»

L'idée initiale était plutôt alléchante. Au volant de leur rutilant bolide de course, des passionnés venus du monde entier devaient partir de Teulada pour rejoindre Olbia, dans le nord-est de la Sardaigne. Mais, lundi 2 octobre, la «Sardinia Supercar Experience» ne s'est pas déroulée comme prévu. Deux Suisses, dans leur impressionnante Ferrari, ont perdu la vie.

Un accident d'une extrême gravité. Alors que la colonne de belles mécaniques se rapproche d'un camping-car, les pilotes semblent se chamailler la primeur pour le dépasser. Dans une vidéo amateur diffusée mercredi soir dans plusieurs médias anglais, on aperçoit un bolide jaune, suivi de près par un autre, puis un autre. Derrière eux, tout aussi pressée, une Lamborghini bleue nuit qui fait hurler son moteur. Et ainsi de suite.

Au total, une demi-douzaine de véhicules d'exception, qui dépassent la voiture témoin, dont l'un des occupants est occupé à filmer la scène. La route, plutôt étroite, est coupée en deux par une ligne blanche continue. Dans la séquence, la voix d'une femme, qui semble impressionnée par tant de chevaux sous les capots.

«Wow!»

Les pilotes n'ont à chaque fois qu'une demi-seconde pour se rabattre, tant la circulation venant d'en face est dense. Un ballet de grosses cylindrées qui évolue dans un mouchoir de poche. A un moment donné, c'est au tour d'une Ferrari décapotable d'apparaître dans le champ de la caméra. Mais contrairement aux véhicules précédents, son chauffeur décide de ne pas se rabattre, persuadé de pouvoir dépasser quatre bolides et le camping-car, d'un seul coup d'accélérateur. Hélas.

La même femme, qui s'extasiait du spectacle, poussera alors un grand cri d'effroi. Au même moment, la Lamborghini qui talonnait le camping-car, se déportera soudain sur la gauche. La collision est inévitable.

La violence du choc éjectera le camping-car dans les airs, alors que la Ferrari prend feu quasi instantanément, ne laissant aucune chance au couple de Suisses. La Lamborghini, elle, finira sa course dans le bas-côté, totalement déchiquetée.

Selon le média indien NDTV, le conducteur de la Lamborghini est un milliardaire de 54 ans du nom de Vikas Oberoi. A ses côtés au moment de la collision, son épouse, l'ancienne Miss et actrice de Bollywood, Gayatri Joshi. Jeudi matin, sur des photos de l'accident dévoilées par le même média indien, on voit le couple, entourés de la police italienne et de plusieurs témoins, les yeux rivés sur la carcasse de la voiture. Oberoi a les mains sur les hanches, Joshi est assise sur le bitume. Selon NDTV, elle pleurait.

Le parquet de Cagliari, qui a ouvert une enquête pour «homicide routier», a indiqué que le milliardaire indien est désormais sous enquête. Mercredi, sur les réseaux sociaux, le couple avait donné de ses nouvelles:

«Vikas et moi sommes en Italie. Nous avons eu un accident. Par la grâce de Dieu, nous allons tous les deux très bien» Gayatri Joshi

Le milliardaire indien, s'il est jugé coupable, risque jusqu'à sept ans de prison. Pour sa part, le couple de Suisses tué dans l'accident vivait dans la région de Zurich. Comme un méchant coup du sort, le mari, 67 ans et fraîchement à la retraite, dirigeait une entreprise de pièces détachées pour voiture.