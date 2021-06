Suisse

La chute au sommet du (triste) podium des accidents domestiques graves



Plus de 2000 personnes meurent chaque année en Suisse dans des accidents domestiques et de loisirs. Les chutes sont les cas les plus fréquents et graves, suivies par les noyades et les étouffements.

Savez-vous que vous allez subir, au cours de votre vie, en moyenne six ou sept accidents domestiques ou de loisirs graves? C'est le Bureau de prévention des accidents (BPA) qui le révèle, ce mardi, dans son nouveau rapport.

Ces évènements font 2030 morts et 570 000 blessés par année en Suisse. Ils provoquent plus de décès que les accidents de sport et de la route réunis.



Le classement

Les chutes sont en tête du triste podium de ces accidents: elles représentent la moitié des blessures. Chaque année, 1700 personnes perdent la vie en tombant – la plupart ont plus de 64 ans.



A la deuxième place du classement: les accidents qui entravent ou empêchent la respiration. Ceux-ci ont proportionnellement plus de conséquences graves, voire fatales et peuvent entraîner des noyades ou des étouffements. Les jeunes enfants sont particulièrement exposés.



En troisième position: les accidents avec un moyen de transport en dehors de la circulation routière, comme ceux qui impliquent des avions, des bateaux ou des véhicules agricoles. La majorité consistent dans des collisions mortelles avec un train. (ats)

