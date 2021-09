Sylvain

Non, c'est très réfléchi au contraire. Pourquoi courir pour se faire vacciner sans se poser de questions? 🙄 On nous dit tout et son contraire. Je lis que les vaccins ont une durée d'efficacité de six mois, après on apprend que des pays comme Israël, monstre vaccinés, sont de nouveaux dans la merde. Sérieux. Si ça allait vraiment mieux avec un vaccin pourquoi on nous colle ce certif' Covid dans les bistros?