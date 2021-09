Les drag-kings tu connais? On en a rencontré deux qui nous disent tout

Vidéo: watson

«En drag-king, je suis un pom-pom boy de la communauté LGBTQI+»

Si les drag-queens font aujourd’hui partie de la culture populaire, les drag-kings commencent tout juste à sortir de l’ombre. Pour mieux comprendre cette scène émergente, nous avons rencontré deux drag-kings suisse.

Le terme «drag-king» désigne une personne née de sexe féminin qui se produit sur scène habillée en homme. Même si vous n'en avez jamais entendu parler, les drag-kings n’ont rien de nouveau: Stormé DeLaverie, militante de premier plan lors des émeutes de Stonewall à New York en 1969, se produisait déjà en homme lors de ses tournées dans les sixties.

Aujourd’hui, les drag-kings commencent peu à peu à se faire une place. Si la route peut sembler encore longue avant d'imaginer atteindre le succès planétaire des drag-queens, des émissions de TV comme le show américain RuPaul’s Drag Race, donnent un bon coup de pouce.

En Suisse romande, on ne compte pour l'instant qu’un seul collectif: le KPDP rassemble entre 10 et 15 femmes et propose des «ateliers kings» qui permettent d'explorer le genre et de se questionner sur la masculinité par le biais d'explorations vestimentaires et comportementales.



«Ça me permet de me défouler et de m’amuser tout en militant d’une nouvelle façon, en touchant des publics que je n’aurais pas forcément touchés en écrivant sur le sujet à l’université par exemple» Harvey Clark, drag-king genevois

Pour Harvey Clark, être king c’est un mélange de performance et de militantisme. «En général, les drag-kings sont des personnes qui subissent ou ont subi au moins une oppression systémique (le sexisme) en dehors de la performance. En jouant le rôle de l'oppresseur, c’est forcément une démarche politique parce qu’on va se confronter à la masculinité et en faire quelque chose de nouveau.»

Pour tenter de mieux comprendre cette scène émergente, on a rencontré Harvey et Luigi, nos drag-kings locaux👇