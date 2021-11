Prison de 30 mois et expulsion à vie

Taher est un prévenu énigmatique. Le mystère demeure sur la véritable identité de ce mécanicien-auto aux multiples alias. Il se dit palestinien mais parle l'arabe du Maghreb. Ce papa de trois enfants basés en Italie séjournerait en Europe depuis vingt-six ans avec un faux passeport français, document avec lequel il serait entré en Suisse, une première fois en 2017 avant de revenir s'y installer en 2018.



En décembre 2018, il a été condamné par le Tribunal de Lausanne à un an de prison avec sursis de 5 ans pour vol par métier et en bande, entrée illégale, séjour illégal... En 2019, il a récidivé à moult reprises. En février, un complice et lui ont dérobé, dans un restaurant lausannois, un sac à dos contenant trois passeports, un porte-monnaie avec deux cartes de crédit, un Ebook, un ordinateur portable Apple Macbook pro, une tablette tactile Samsung Galaxy noire, ainsi que 400 francs et 1000 euros.



Les images de vidéosurveillance montrent que seulement onze minutes se sont écoulées entre leur entrée et leur sortie du restaurant où ils ont prétendu avoir mangé. Les deux voleurs et colocataires ont également effectué des visites diurnes dans plusieurs appartements. Pour vérifier que les lieux étaient déserts, ils sonnaient aux portes. En cas de non-réponse, ils arrachaient les cylindres avant de s'emparer de tout ce qui leur tombait sous la main: sacs à main Chanel, Gucci, montres et vêtements de marque, smartphones, ordinateurs, bijoux en or, matériel informatique, cash... Les deux voleurs expérimentés laissaient leurs téléphone chez eux lorsqu'ils commettaient leurs forfaits.



Mais tout a une fin. En janvier 2020, le duo a été interpellé lors d'une tentative de vol dans un appartement à Lausanne. La police a retrouvé dans l'appartement des malfaiteurs un iPhone 6 dérobé en décembre 2019 dans un véhicule à Noville (VD). Le Tribunal cantonal a diminué la peine à 30 mois de prison car la responsabilité de Taher n'a pas pu être établie pour un des vols dont il était accusé. Mais le TC a confirmé l'interdiction de séjour à vie du prévenu en Suisse. Avocate ayant pris le relais de son confrère menacé, Me Véronique Fontana annonce un recours au Tribunal fédéral. «Pour la plupart des vols imputés à mon client, il n'y a ni traces ADN ni empreintes», a soutenu l'avocate.