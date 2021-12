Dès ce 13 décembre, que ça soit dans le domaine de la sécurité ou du médical, le personnel des secours devra désormais être vacciné ou guéri du Covid-19 pour opérer à Lausanne. Ville de Lausanne

A Lausanne, la vaccination quasi obligatoire pour les «feux bleus»

Dès ce lundi, la ville de Lausanne applique la vaccination comme «règle générale» pour les pompiers, ambulanciers et policiers.

Policiers, sapeurs-pompiers et ambulanciers devront désormais être vaccinés ou avoir guéri du Covid-19 à Lausanne. Ceux qui ne le sont pas devront se soumettre à un dépistage hebdomadaire en entreprise par «pooling salivaire».

Protéger la population

En vue de renforcer son dispositif de lutte contre la pandémie, la Municipalité de Lausanne établit la vaccination comme «règle générale» pour les «feux bleus», a-t-elle communiqué lundi. L'objectif est de «garantir la continuité des services d'urgence et de sauvetage», «d'assurer la santé du personnel» et de «protéger les Lausannoises et Lausannois».

Pour une durée indéterminée

La mesure s'applique à partir de ce lundi, pour une durée indéterminée. Comme l'exige la Confédération, elle a préalablement été mise en consultation auprès des syndicats et représentants du personnel des services d'urgence, souligne la Municipalité.

Données inaccessibles aux RH

Contacté par watson, Pierre-Antoine Hildbrand, élu responsable de la sécurité, indique que «les syndicats ont demandé et obtenu que les données récoltées ne soient pas traitées par le personnel des Ressources humaines de la Ville». C'est dans ce cadre qu'a été élaboré un protocole respectant la confidentialité des données et le secret médical. Les tests de dépistage sont organisés en collaboration avec Unisanté. (ats/apn)