Où se faire vacciner à Genève sans rendez-vous?



Genève va vacciner sans rendez-vous dans les Hautes écoles et les commerces

Dès le 6 septembre, Genève va intensifier la vaccination. Voici son plan de bataille en 4 points 👇.

Vaccination dans les centre commerciaux

Il sera possible de se faire vacciner dans les centres commerciaux à Meyrin et à Vernier, a indiqué, vendredi, la pharmacienne cantonale Nathalie Vernaz-Haegi. La direction générale de la santé (DGS) a ciblé deux communes, car elles sont fortement peuplées et que le taux de couverture vaccinale y est en-dessous de la moyenne cantonale (55,8%):

52% pour Meyrin

51% pour Vernier

Vaccin aussi dans les Hautes écoles

Les vaccinations sans rendez-vous seront aussi proposées aux étudiants. La DGS organise à la rentrée un «vacci-road» passant par Unimail, Uni Bastions, Battelle et Sciences 2. L'objectif est d'atteindre les jeunes dont le taux de vaccination est faible. Ce taux qui grimpe à 85% pour les plus de 75 ans chute à 44% pour les 15-24 ans.

Où en est la vaccination dans le canton de Genève?

Les vaccinations sans rendez-vous complètent le dispositif des centres de vaccination toujours en place. Les inscriptions sont d'ailleurs en nette augmentation depuis les annonces de mercredi du Conseil fédéral, a relevé la pharmacienne cantonale. Actuellement, près de 3000 personnes sont en attente de rendez-vous.

Depuis le début de la campagne de vaccination, 597 456 doses ont déjà été injectées et 92 personnes considérées comme très vulnérables ont reçu une troisième dose. Selon Nathalie Vernaz-Haegi, franchir la barre des 600 000 injections est une véritable performance.

Pourquoi Genève cherche a accélérer la vaccination?

Les autorités sanitaires ont insisté sur l'importance de la vaccination «qui protège très efficacement contre l'infection et les formes graves de la maladie». Le virus circule très intensément et l'impact est déjà conséquent sur la charge hospitalière, a relevé Adrien Bron, directeur général de la Santé qui soulève que:

Les dix lits supplémentaires prévus aux soins intensifs pour les patients Covid-19 sont déjà tous occupés , étant donné que 17 personnes y sont prises en charge.

, étant donné que 17 personnes y sont prises en charge. Près de 20% des personnes hospitalisées pour un Covid-19 sont vaccinées.

A noter pour ce dernier point qu'il s'agit, en très grande majorité, de personnes de plus de 75 ans, a précisé la médecin cantonale Aglaé Tardin. Ces chiffres sont cohérents par rapport à l'efficacité du vaccin, a-t-elle ajouté. (ats/arz)

