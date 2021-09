Suisse

Rivalité meurtrière entre gangs suisses: vengeance ou apaisement?



Image: sda

Rixe mortelle: des jeunes entre soif de vengeance et désir de paix

Une bagarre entre gangs ennemis de La Chaux-de-Fonds (NE) et de Bienne (BE) a entraîné le décès d'un jeune de 20 ans, dimanche matin à Lausanne. L'émotion est encore vive dans le camp de la victime partagé entre loi du talion et désescalade.

Deux gangs intercantonaux qui s'allument, s'invectivent, se traquent et se matraquent... Chaque coup porté à l'ennemi est considéré comme un point. Un point déclamé et revendiqué en rap par des jeunes qui s'en gargarisent en vidéo sur les réseaux sociaux. Cette image ne provient pas d'une banlieue française. Ça se passe entre La Chaux-de-Fonds (NE) et Bienne (BE), où deux groupes rivaux ne lésinent pas sur les coups et pratiquent la loi du talion.

Fuir ou (se) blesser

Selon un ancien membre du gang neuchâtelois, entre les battes de base-ball, les armes blanches et les armes à feu, l'arsenal des deux bandes rivales est garni. À l'en croire, que ce soit dans les transports publics ou sur le domaine public, chaque rencontre entre les deux groupes débouche sur de violentes bagarres ponctuées de blessures plus ou moins graves voire de kidnappings. Ou alors les hostilités sont abrégées par la fuite d'un des deux camps. Mardi matin, des vidéos postées sur YouTube et qui faisaient l'apologie de la violence entre les deux bandes avaient été supprimées. Probablement en lien avec l'enquête en cours.

«Enterrer la hache de guerre»

Dimanche, l'escalade entre les deux groupes de jeunes a eu lieu en «terrain neutre», dans le quartier du Flon, à Lausanne. Une rixe y a éclaté aux environs de 4h du matin et un coup de couteau au thorax a été fatal à V., un Neuchâtelois de 20 ans originaire de la République démocratique du Congo. Selon nos informations, de jeunes Biennois se sont rendus à La Chaux-de-Fonds (NE) lundi pour présenter leurs condoléances et enterrer la hache de guerre avec l'ennemi. «Ils sont repartis en courant car ils ont failli être tabassés», témoigne un jeune chaux-de-fonnier. D'après nos informations, des membres du camp des Montagnes neuchâteloises ont même voulu mener une expédition punitive à Bienne.

«On sent beaucoup d'émotion chez les jeunes. Tout le monde est touché par cet évènement tragique. Il faut accentuer la prévention dans les écoles»

Désamorcer la bombe

«Les jeunes sont très remontés. Mais on fait tout pour les calmer», tempère un quinquagénaire suisse d'origine congolaise. «Une sorte de club des aînés de la communauté africaine s'attelle à désamorcer la bombe en sensibilisant les jeunes sur la nécessité de mettre fin à cet engrenage», révèle une habitante de la Chaux-de-Fonds.

Quant au père de la victime, il se trouvait en France lors du drame. Mais fortement ébranlé par le décès de son fils, il a fait un malaise à son arrivée en Suisse. Joint par watson, mardi en fin de matinée, il a annoncé qu'il était hospitalisé à La Chaux-de-Fonds. Il a pu quitter l'établissement en début d'après-midi.