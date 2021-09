Suisse

Un village dans la crainte des morsures de molosses



«Un jour, ces molosses vont tuer quelqu'un du village»

Une propriétaire de gros chiens a été condamnée cet été, après que ses animaux ont mordu des citoyens. Mais dans le village de la Broye où elle réside, les habitants craignent l'irréparable.

«Moi, qui vous parle, j'ai un chien et j'aime les animaux. Mais ce qui se passe avec ces molosses dépasse l'entendement. Si rien n'est fait, un jour, ils vont tuer ou défigurer quelqu'un du village.» Dans cette localité de la Broye vaudoise, les craintes de Monique* sont largement partagées.

Un ouvrier agricole macédonien a passé un sale quart d'heure l'année passée. Poursuivi par les molosses d'une femme propriétaire d'une maison avec un grand jardin, il a trouvé son salut dans une grange, où il s'est caché. En septembre 2019, une personne a été mordue par un des chiens. Trois mois plus tard, c'est Jacqueline*, une habitante du village, qui a été attaquée. Un chien a sauté sur elle, l'a griffée à la poitrine, l'a mordue à la main et sur le haut de la jambe. «C'est en ambulance qu'elle a été acheminée à l'hôpital. Elle a dû subir une opération chirurgicale et a encore des séquelles», relève une voisine. La victime a porté plainte. Devenue veuve par la suite, elle a déménagé du village.

Pas de sociabilisation

L'affaire a été suivie par le vétérinaire cantonal. Selon celui-ci, la propriétaire des animaux n'avait pas annoncé qu'elle élevait des molosses depuis 2017. «De ce fait, aucun contrôle relatif aux exigences d'élevage et de sociabilisation des chiens n'a pu être effectué», a déploré le procureur dans son ordonnance pénale.

Promeneurs malmenés

Après une période d'accalmie, les chiens se sont rappelés au mauvais souvenir des habitants cette année. Le 8 mars, un des molosses était promené sans muselière. Ce qui est interdit. L'animal a sauté sur un individu qui se promenait et lui a déchiré sa veste. Cinq jours plus tard, deux autres promeneurs apeurés par ces chiens agressifs, qui étaient sans leur maîtresse, ont dû se mettre à l'abri pour sauver leur peau.

L'avis de l'éducatrice canine «Sociabiliser et stimuler les chiens» Educateur canine spécialisée dans les thérapies comportementales, Chantal Cruchet ne veut pas se prononcer sur un cas spécifique. Selon elle, l'agressivité d'un chien peut avoir plusieurs causes: absence de sociabilisation, très peu de stimulations. Ce qui conduit à un cercle vicieux, car «les chiens pas sociabilisés passent facilement de la peur à l'agressivité et à la morsure». Un chien peut aussi être agressif parce qu'il a des douleurs... L'éducatrice rappelle l'importance du pedigree: «Une maman avec des problèmes de comportements a de fortes chances d'avoir une portée avec des problèmes de comportement.» Que faire alors quand on a un chien dangereux? «C'est un long parcours qui passe par un vétérinaire comportementaliste et un éducateur canin spécialisé. Durant la thérapie comportementale, les mesures de sécurité sont importantes, notamment la muselière. Déceler la cause de l'agressivité, c'est déjà comprendre une partie du problème. Dès qu'un chien grogne, aboie ou part en aboyant contre des individus, il y a déjà une sonnette d'alarme. Il faut aussitôt demander de l'aide», conseille Chantal Cruchet.

Chien euthanasié

Le chien qui a mordu Jacqueline a été séquestré par les autorités. Son évaluation comportementale n'ayant rien donné de rassurant, l'animal a été euthanasié. Quant à la propriétaire, poursuivie pour lésions corporelles par négligence, insoumission à une décision de l'autorité et contravention à la loi sur la police des chiens, elle a écopé de 50 jours-amende à 30 francs avec un sursis de 3 ans et d'une amende de 600 francs.

Mais dans le village, la peur est toujours là. «La propriétaire a installé une clôture. C'est beaucoup mieux comme ça. Mais je ne suis pas rassurée. Ses chiens se sont déjà attaqués à mes chevaux et je garde mes petits-enfants chez moi. Des chiens agressifs et pas sociabilisés, c'est très dangereux», fulmine une villageoise.

La propriétaire dénonce un sabotage

La propriétaire des chiens se dit victime de personnes qui cherchent à lui nuire. Selon elle, en 2019, quelqu'un de mal intentionné a ouvert les portes, afin que les chiens sortent: une personne avait été mordue dans la rue. «La naissance des chiens avait été officiellement annoncée», soutient-elle, contestant ainsi la version servie par les autorités. Elle estime avoir été «en état de choc» quand six policiers ont débarqué chez elle pour saisir un de ses molosses désigné comme étant le chien qui a mordu Jacqueline. «Pour ne pas inquiéter les habitants et par gain de paix, les chiens ne sont plus promenés dehors depuis le printemps passé», relève-t-elle. La propriétaire de poursuivre: «J'ai amélioré mon système de sécurité en augmentant la hauteur de la clôture, et des caméras de vidéosurveillance vont être installées. Pour permettre au voisinage de surmonter les craintes et les peurs, j'invite les villageois à venir chez moi pour faire connaissance avec mes chiens.»



* Prénoms d'emprunt