Les référendaires critiquent encore la pression mise sur les proches, placés en position d'arbitre. «Un refus de leur part serait immédiatement interprété comme un comportement non solidaire.»

Pour le comité, il est irréaliste de penser que toutes les personnes en Suisse pourraient être informées de la nécessité de s'opposer par écrit au don d'organes. Et de craindre une exploitation des personnes socialement précarisées.

«Un oui conscient et clair est nécessaire pour toute intervention médicale. Le silence n'équivaut pas à un consentement»

Un tel changement de point de vue doit être soumis au peuple, selon le comité référendaire, qui ne se revendique d'aucune couleur politique, sur son site Internet . La Constitution garantit à tout être humain le droit à l'intégrité physique et psychique et à l'autodétermination. Ils seraient mis à mal avec la réforme.

Les Suisses ne doivent pas être présumés donneurs d'organes. C'est en tout cas ce que veut un comité référendaire qui a déposé jeudi plus de 64 000 signatures à la Chancellerie fédérale contre la révision de la loi sur la transplantation. Deux tiers des signatures ont déjà été vérifiés.

