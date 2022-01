Vidéo: watson

«À mes yeux, ça aurait été plus facile de rester dans la peau d'un homme»

Cette semaine, le canton du Valais a annoncé une série de mesures ambitieuses pour lutter contre l'homophobie et la transphobie. On a rencontré Aurore, femme transgenre, pour savoir ce qu'elle en pense.

En Suisse, la lutte contre les discriminations à l'égard des LGBTQI+ avance lentement, mais surement. Depuis le 1er janvier 2022, le changement de sexe à l’état civil est devenu beaucoup plus simple pour les personnes transgenres.

Avec cette modification de la loi, elles pourront changer plus rapidement leur sexe et leur prénom à l'état civil, sans complications bureaucratiques. Il n’y aura notamment plus d’examens médicaux, ni d’autres conditions préalables.

De plus, cette semaine, le canton du Valais s'est doté d’un plan ambitieux visant à répondre aux besoins des personnes trans d'une part, et d'autre part à sensibiliser la population et les professionnels de la santé.

Aurore Grange, animatrice groupe trans chez Alpagai, nous explique l'impact de ces nouvelles mesures et réglementations👇