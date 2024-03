Le syndicat SSP a proposé un sondage et 521 personnes (hôtesse et stewards) sur plus de 700 employés concernés ont répondu qu'elles ne souhaitaient pas effectuer des vols vers Israël pour des raisons de sécurité. «C'est une majorité écrasante qui s'oppose à la reprise de ces vols, pourquoi les maintenir?», ajoute Jamshid Pouranpir. Et au syndicaliste de prendre pour exemple Easyjet France qui avait annoncé aux partenaires sociaux le report de la reprise des vols vers Tel-Aviv à une date ultérieure.

Ludesco a rassemblé plus de 9700 personnes à La Chaux-de-Fonds

Ludesco 2024 a été un triomphe ludique. Plus de 9700 participants ont répondu présents. Un record mondial a même été battu.

Ludesco, le plus grand festival de jeux et d’expériences ludiques de Suisse, a attiré plus de 9700 personnes de tout le pays et de France voisine de vendredi à dimanche à La Chaux-de-Fonds (NE). Plus de 80 animations et 1800 jeux étaient proposés.