Alain Berset va aller causer abus sexuels avec le pape

Alain Berset a déjà rencontré le pape François, en juin 2018 à Genève. Keystone

La situation au Proche-Orient et en Ukraine, la prochaine conférence de l'ONU sur le climat et le scandale des abus sexuels en Suisse seront au programme des discussions entre le Fribourgeois et le souverain pontife.

Le président de la Confédération Alain Berset se rendra jeudi à Rome pour rencontrer le pape François. Les deux hommes échangeront notamment sur la promotion de la paix mais aussi sur le traitement des abus sexuels au sein de l'Eglise catholique en Suisse.

La visite du président de la Confédération était prévue en mai. Elle a cependant été repoussée en raison du couronnement de Charles III à Londres. Jeudi, le Fribourgeois rendra également visite à la Garde pontificale et rencontrera le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'Etat, a ajouté le porte-parole.

Ce n'est pas la première fois qu'Alain Berset rencontre le Saint-Père. En novembre 2018, lors de sa première année présidentielle, le Fribourgeois s'était rendu à Rome et les deux hommes s'étaient déjà rencontrés quelques mois auparavant lors de la visite du pontife à Genève.

Visite à Paris

Après sa visite avec le pape, Alain Berset se rendra jeudi et vendredi à Paris, où il participera à plusieurs réunions au sommet à l'occasion du Forum de Paris sur la paix, dont le thème cette année est «Construire ensemble dans un monde de rivalité». Une vingtaine de chefs d'Etats et de gouvernement ainsi que des dirigeants d'organisations internationales et des ministres des affaires étrangères y sont attendus.

Le président du Conseil fédéral prendra notamment part au sommet «One Planet - Polar Summit», le premier sommet international consacré à la protection des glaciers et des régions polaires. Au terme du sommet, il devrait signer l'Appel de Paris, qui répond à la menace que fait peser le réchauffement climatique sur la cryosphère. En signant cet appel, les Etats s'engagent à coopérer au niveau international, à mener des recherches et à prendre des mesures pour la protéger.

La 42e Conférence générale de l'UNESCO figure également au programme du président de la Confédération. Il y sera question de protection des biens communs de l'humanité en période de grands bouleversements. (ats/jch)