La majorité des produits Nestlé ne sont pas bons pour la santé



Dans une présentation interne diffusée aux cadres dirigeants, le géant de l'alimentation reconnaît que plus de 60% de ses grands produits de consommation et boissons ne répondent pas à «la définition de santé».

Nestlé a affirmé lundi être en train de travailler sur sa stratégie concernant ses produits alimentaires, après la publication d'un article du Financial Times rapportant que la majorité de ceux-ci n'obtiennent pas un score suffisant pour être jugés bons pour la santé.

Dans une présentation interne, vue par le Financial Times, le groupe propriétaire notamment des confiseries Smarties et chocolats Crunch reconnaît que seuls 37% de ses produits et boissons obtiennent une note supérieure à 3.5 étoiles dans le système de notation à 5 étoiles, utilisé en Australie.

La note de 3.5 est la barre considérée comme bonne pour la santé dans ce système mis au point pour guider les consommateurs dans leurs achats, à l'image du système Nutriscore.

Les produits épargnés:

La nutrition infantile

Produits pour animaux de compagnie

Le café

La nutrition médicale

Une porte-parole du groupe a confirmé à l'Agence France-Presse (AFP) que «Nestlé est en train de travailler sur un projet à l'échelle de l'entreprise» pour mettre à jour sa stratégie en termes de nutrition et santé.

«Nous nous concentrons d'abord sur la partie de notre portefeuille d'aliments et de boissons qui peut être mesurée à l'aide de systèmes externes sur le profil des nutriments», a-t-elle ajouté, citant en exemple ce système australien et le Nutriscore. (ats/afp)