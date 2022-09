La gauche utilise la peur de la retraite à 67 ans dans sa campagne de votation. Image: sda

Comment la gauche triche sur la réforme de l'AVS

Le PS et l'Union syndicale suisse dénoncent avec force la réforme de l'AVS, soumise au vote le 25 septembre prochain. Ils n'hésitent pas à utiliser des méthodes inspirées de l'UDC dans leur campagne.

En politique, la lutte est souvent rude. Souvent, on ne fait pas trop attention aux faits. Mais ce que le PS et l'Union syndicale suisse (USS) se permettent dans la campagne de votation contre la réforme de l'AVS (appelé AVS 21) dépasse, selon plusieurs grandes maisons de presse, les limites de l'admissible, et ce de manière considérable.

Tant CH Media, dont watson fera partie à partir de 2023, que Tamedia et le groupe NZZ accusent à l'unisson les opposants à la réforme de l'AVS et à l'augmentation de la TVA (qui y est liée) de mentir. «Dans la vidéo contre la réforme de l'AVS, les mensonges sont d'une clarté telle qu'on en voit rarement dans les débats politiques dans ce pays», écrit la NZZ.

Il s'agit d'une «vidéo explicative» postée sur Facebook. On y diffuse une affirmation que l'on peut au moins qualifier d’approche créative de la vérité. Il s'agit de l'âge de la retraite qui, avec AVS 21, sur lequel on votera le 25 septembre, devrait être relevé à 65 ans pour les femmes et donc aligné sur celui des hommes.

En cas de oui, la prochaine augmentation est déjà programmée, peut-on lire dans la vidéo produite par l'USS:

«La hausse de l'âge de la retraite pour les femmes n'est qu'un premier pas. Le Parlement a déjà décidé: si c'est oui, d'autres augmentations sont programmées. Jusqu'à 66, puis 67 ans.»

Cette affirmation est dénuée de tout fondement. Le Parlement a uniquement chargé le Conseil fédéral de présenter la prochaine réforme de l'AVS d'ici fin 2026.

L'intervention en question porte sur la «stabilisation de l'AVS pour la période de 2030 à 2040». Il n'est nulle part question d'un âge de la retraite plus élevé. L'USS a rejeté avec véhémence l'accusation de mensonge auprès de la NZZ. Selon elle, il ne faut pas seulement tenir compte du texte de cette intervention, mais aussi de «l'intention» qui la sous-tend.

Toute tentative sera soumise au vote

Il s'agit là aussi d'une interprétation créative. Il est vrai que des politiciens bourgeois, des représentants de l'économie et des journaux comme le NZZ réclament régulièrement et parfois avec véhémence une retraite à 67 ans. Mais le seul projet concret allant dans ce sens est l'initiative populaire déposée l'année dernière par les jeunes libéraux-radicaux.

Celle-ci demande d'augmenter progressivement l'âge de la retraite de 65 à 66 ans et de le lier ensuite à l'espérance de vie. Le Conseil fédéral recommande de la rejeter. Mais c'est le propre d'un tel projet que d'être soumis au vote des citoyens. De toute façon, toute tentative d’augmentation de l'âge de la retraite devrait être soumise au vote.

L'AVS 21 en est le meilleur exemple. L'augmentation de l'âge de la retraite des femmes sera soumise au vote, car le PS et les syndicats ont lancé un référendum. «En affirmant que le Parlement a déjà décidé de l'âge de la retraite à 67 ans, on sape la confiance dans les institutions politiques», peut-on lire dans le commentaire de Tamedia.

Mauvais calcul des rentes

La deuxième affirmation avec laquelle les opposants ont mené leur campagne de votation est tout aussi douteuse. «26 000 francs de rente en moins?», peut-on lire sur les affiches et dans les annonces. Il s'agit de la prétendue perte que les femmes subiront si elles prennent leur retraite un an plus tard qu'actuellement. C'est un calcul assez audacieux.

Ce calcul passe sous silence le fait que durant neuf années de transition, les femmes doivent recevoir une compensation pour l'âge de la retraite plus élevé, et ce à vie. Et elle passe sous silence le fait que les femmes profitent plus que la moyenne de la redistribution dans l'AVS. Elles ne versent que 34% des cotisations parce qu'elles travaillent souvent à temps partiel et dans des professions peu rémunérées.

A l'inverse, selon la statistique de l'AVS 2021, elles représentent 53% des bénéficiaires de rentes et reçoivent même 55% des rentes de vieillesse. Cela s'explique par le supplément de veuvage de 20% auquel les femmes ont plus souvent recours que les hommes en raison de leur espérance de vie plus longue. En d'autres termes, les femmes sont les grandes bénéficiaires de l'AVS.

De plus, le montant des rentes AVS ne change pas. C'est aussi pour cette raison que l'affirmation de la campagne du non est trompeuse. Bien sûr, elle s'appuie aussi sur le reproche que les femmes reçoivent un tiers de rente en moins que les hommes. Mais ce n'est pas la «faute» de l'AVS. Ce sont les carences structurelles de la prévoyance professionnelle qui sont responsables.

Il est donc d'autant plus fâcheux que, selon un communiqué de jeudi, la commission sociale du Conseil des Etats ait une fois de plus repoussé aux calendes grecques la réforme en suspens du deuxième pilier. Elle devrait être traitée au plus tôt lors de la session d'hiver. Reste à savoir si cela aura des répercussions sur la votation sur l'AVS qui aura lieu dans deux semaines à peine.

Les sondages réalisés jusqu'à présent laissent entrevoir un oui plutôt serré (Tamedia) ou relativement clair (SSR). L'attitude ferme du camp du non n'est donc pas surprenante. Il est en revanche déconcertant de constater qu'il utilise des méthodes que la gauche a toujours reprochées à son adversaire politique. Ou comme le commente Tamedia: