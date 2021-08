Suisse

Ces graphiques sur le vaccin sont partout, mais savez-vous les lire?



Image: Shutterstock/watson

Sur les réseaux sociaux et dans les médias, les graphiques cherchant à prouver l'efficacité de la vaccination contre le Covid se multiplient. Mais qu'est-ce que leurs courbes dévoilent réellement? Et comment les interpréter?

Alors que partout dans le monde les infections quotidiennes repartent à la hausse, une question se fait de plus en plus pressante: la vaccination a-t-elle un impact sur la pandémie? Depuis quelques jours, de nouveaux graphiques permettant d'analyser l'efficacité des deux doses sont mis en avant dans les médias et sur les réseaux sociaux, pour tenter de trancher le débat.

A moins d'être passionné de mathématiques, difficile d'interpréter ces courbes. On a donc tenté de les décrypter pour vous.

Tout d'abord, le graphique se compose de deux parties en miroir. Le nombre de cas détectés par jour (en haut) et le nombre de nouveaux décès quotidiens (en bas). A noter que l'échelle des deux courbes n'est pas la même. Dans l'article du Temps, par exemple, la courbe des cas montre les infections pour 100 000 habitants, alors que l'autre met en avant les décès pour 4 millions d'habitants.

Si l'échelle change, c'est pour une raison toute simple: augmenter la lisibilité de ces diagrammes.

Le but de l'opération est de pouvoir comparer facilement les deux courbes. De cette manière, il est possible de voir si, et à quel point, l'évolution du nombre de cas entraîne une hausse de la mortalité. Ce qu'on cherche à savoir, en clair, c'est: y a-t-il un lien direct entre le nombre d'infectés et le nombre de décès?

D'après ces graphiques, ce n'est pas le cas. Contrairement à la situation que nous avons connue en 2020, désormais une hausse des cas ne semble plus se traduire par une hausse des morts dans les pays fortement vaccinés. Les diagrammes permettraient donc de «démontrer l'efficacité» de la vaccination, écrit par exemple Le Temps.

Le Monde, qui s'est servi de graphiques similaires, explique:

«Les courbes de mortalité ne suivent plus la même trajectoire que les courbes de contaminations, comme c’était le cas lors des précédentes vagues»

Selon le quotidien français, «cela s’explique indéniablement par l’importance des taux de vaccination, qui permet de limiter le nombre de cas graves, et donc les décès». Les graphiques relatifs à la Suisse et à la France, réalisés par nos collègues de watson Zurich, le montrent assez clairement:

Pour la Suisse: Image: watson

Pour la France: Image: watson

Un autre argument pour confirmer l'efficacité de la vaccination? Ce graphique concernant la situation en Tunisie, pays qui connaît un taux de vaccination plus faible:

Image: watson

Vous avez réussi à le décortiquer? Ce coup-ci, les deux courbes tunisiennes montrent - comme dans les autres pays où le taux d'immunisation est encore très bas - que l'explosion du nombre de cas s'accompagne d'une hausse de la mortalité.

