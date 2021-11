Il est difficile de mesurer l'impact réel des personnalités dans le déroulement d'une pandémie. A titre de comparaison, les Etats-Unis et l'Allemagne ont des taux de vaccination comparables à ceux de la Suisse, malgré les stars que sont devenues, en raison du Covid, Christian Drosten et Anthony Fauci.

«Quand on sait l'attention que suscite un tel poste et la façon critique dont on est jugé en public, il n'est pas surprenant qu'il soit difficile de trouver des personnes prêtes à supporter cela dans la situation actuelle.»

Malgré toutes les critiques, Dominique Wirz comprend les départs. L'attention des médias est énorme depuis plus d'un an:

Ce qui est sûr, en revanche, c'est que c'est déjà le cinquième départ d'un membre de la direction de l'OFSP depuis l'été dernier. Et en plus, c'est une Romande, ce qui soulève des questions 👇.

«Si tu ne lâches pas, je fais avec toi grand problème, fils de p...»

Insatisfait par les prestations de son avocat commis d'office, un Palestinien de 48 ans détenu à Orbe (VD) lui a envoyé une lettre de menaces pour l'obliger à se dessaisir du dossier. Ce prévenu pour le moins énigmatique a été condamné pour vol par métier et pour contrainte.

Les rapports entre avocat et client sont généralement empreints de confiance et de cordialité. L'un confie son destin à l'autre, qui se bat pour le faire acquitter ou amoindrir la peine encourue. Autant dire que c'est rarissime qu'un avocat dépose une plainte pénale contre la personne qu'il est censé défendre. Le cas s'est produit avec Taher*, un prévenu palestinien de 48 ans, et son défenseur commis d'office. Jugée en première instance, l'affaire (qui comprend également des vols en série dont sont accusés Taher et un acolyte) a été traitée par le Tribunal cantonal (TC) vaudois. Dans un arrêt publié la semaine passée, le TC est revenu sur les faits.