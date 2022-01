Image: Watson

2 ans de Covid: Qui est mort? Qui a été malade? Qui a été hospitalisé?

Deux ans après le début de la pandémie, watson a plongé dans les statistiques médicales pour voir quelle avait été l'ampleur de la pandémie en Suisse et dans le monde. Décryptage en 4 points.

Qui est mort en Suisse?

Au 19 janvier 2022, la Suisse recensait 12 142 personnes décédées avec le Covid depuis le début de la pandémie, soit 140 décès pour 100 000 habitants. Le canton le plus touché est Zurich avec 1626 morts, à l'inverse, Nidwald déplore «seulement» 33 cas. A noter que le Tessin, avec 262 décès pour 100 000 habitants est proportionnellement le plus endeuillé. Chez les Romands:

Vaud: 1122 décès (138/100 000 hab)

1122 décès (138/100 000 hab) Genève: 821 décès (162/100 000 hab)

821 décès (162/100 000 hab) Valais: 740 décès (212/100 000 hab)

740 décès (212/100 000 hab) Fribourg: 491 décès (150/100 000 hab)

491 décès (150/100 000 hab) Neuchâtel: 385 décès (218/100 000 hab)

385 décès (218/100 000 hab) Jura: 99 décès (134/100 000 hab)

Le graphique ci-dessous montre clairement que les décès ont surtout eu lieu lors de la première et de la deuxième vague, soit entre février et mai 2020 et entre octobre 2020 et février 2021. La 5e vague, depuis fin octobre, a causé 1418 morts.

Image: OFSP

Sans surprise, les 80 ans et plus, avec 8513 morts, représentent la catégorie d'âge la plus touchée. Les 70-79 ans ont été 2454 à perdre la vie depuis le début de la pandémie. Du côté des plus jeunes, on déplore 2 décès chez les 0-9 ans et 1 chez les 10-19 ans.

Remarquons encore que si on exclut les plus de 80 ans, les hommes représentent deux tiers des morts Covid. 2509 hommes ayant péri contre 1187 femmes.

Et dans le monde?

Officiellement, 5,6 millions de décès liés au Covid ont été enregistrés sur le globe. Les pays les plus touchés sont les Etats-Unis, le Brésil et l'Inde:

Certains pays ne comptent toujours aucun mort du Covid après deux ans de pandémie, notamment le Vatican et le Turkménistan.

Qui a été hospitalisé ?

Au total, 41 683 personnes ont été hospitalisées en Suisse avec le Covid depuis que le virus a été découvert. Comme nous vous l'expliquions début janvier, avec le Covid ne veut pas dire à cause du Covid. Certains patients rejoignent les statistiques sur le virus uniquement parce qu'ils sont testés positifs à leur arrivée à l'hôpital pour un autre motif.

Toujours est-il que sur les 41 683 malades du Covid recensés, 12785 avaient plus de 80 ans. La catégorie la moins représentée est celle des 10-19 avec seulement 301 hospitalisations en deux ans. Là encore, les hommes sont majoritaires, ils représentent 56% des patients.

En ce qui concerne la répartition géographique, Zurich est à nouveau le canton le plus touché avec 6346 hospitalisations alors qu’Appenzell Rhodes-Intérieures n'a accueilli que 69 patients en deux ans. Le Tessin est, encore une fois, le plus impacté proportionnellement, avec 995 hospitalisations pour 100 000 habitants. Du côté de la Suisse romande:

Vaud: 3849 hospi. (472/100 000 hab)

3849 hospi. (472/100 000 hab) Genève : 3021 hospi. (597/100 000 hab)

: 3021 hospi. (597/100 000 hab) Fribourg: 1542 hospi. (474/100 000 hab)

1542 hospi. (474/100 000 hab) Valais: 1642 hospi. (471/100 000 hab)

1642 hospi. (471/100 000 hab) Neuchâtel: 1406 hospi. (799/100 000 hab)

1406 hospi. (799/100 000 hab) Jura: 378 hospi. (512/100 000 hab)

Qui a été infecté ?

1 833 433 cas ont été confirmés en laboratoire en Suisse depuis le début de la pandémie, selon l'OFSP. Dans le monde, 343 millions d'infections ont été enregistrées. A l'inverse du nombre de décès, c'est lors de la 5e vague que la Suisse a enregistré le plus d'infections Covid:

Image: OFSP

Cette fois, ce sont les Romands qui comptabilisent le plus de personnes positives proportionnellement à leur population. Ils occupent les six premières places du classement national:

Genève: 30 442 cas/100 000 hab Valais: 26 741 cas/100 000 hab Jura: 26 683 cas/100 000 hab Vaud: 25 282 cas/100 000 hab Fribourg: 24 440 cas/100 000 hab Neuchâtel: 23 596 cas/100 000 hab

En comparaison, Soleure, canton le moins touché de Suisse, ne compte que 17 345 cas pour 100 000 habitants. Le graphique ci-dessous présente le nombre total de cas par canton:

Les deux catégories d'âges les plus infectées sont les 20-29 ans et les 30-39 ans avec respectivement 329 000 et 327 000 cas en deux. A l'inverse des statistiques concernant les décès et les hospitalisations, les moins représentés sont les plus de 80 ans avec seulement 64 004 cas.

Point intéressant, si la réparation entre hommes et femmes est, de manière générale, presque équivalente, chez les 80 ans et plus, les femmes sont presque deux fois plus nombreuses à avoir été testées positives. Une situation qui peut sans doute s'expliquer, en partie, par le fait que les femmes représentent 62% des personnes de plus de 80 ans en Suisse.