La première Teckel Walk de Suisse a réuni plus de 250 chiens à Genève. Image: tiktok/watson

Une vague de teckels a déferlé sur Genève 😍

Pour la première fois en Suisse, environ 500 propriétaires de chiens-saucisses se sont rassemblés pour participer à la Teckel Walk, une balade canine géante sur les rives du Léman. On vous montre les images?

Plus de «Suisse»

L'événement, qui est déjà un succès à Melbourne, Paris, Hong-kong ou Londres, a pris ses quartiers à Genève dimanche matin. Pendant près de deux heures – deux kilomètres de marche au total –, plus de 250 teckels accompagnés de leurs propriétaires se sont baladés sur les rives du Léman à l'occasion de la première Teckel Walk de Suisse.

Selon les chiffres des organisateurs, entre 500 et 600 personnes étaient présentes. Les gens sont venus du canton de Vaud et du Valais, mais également de France voisine et de Belgique. «Nous ne nous attendions pas un tel succès», se félicite Claudine Miazza, organisatrice de l'événement et présidente du Groupe romand des amis du teckel. Elle pensait, en effet, que maximum 200 propriétaires participeraient à la balade.

A souligner qu'à ce jour, 1023 teckels sont enregistrés rien qu'à Genève.

Découvrez les images: Vidéo: watson

Stars des réseaux

Comment expliquer un tel engouement pour ce petit chien? Il y a quelques années, les teckels ont commencé à prendre d'assaut les réseaux sociaux. «Ils ont gagné en popularité, les gens les trouvaient drôles de par leur forme de saucisse», explique Claudine Miazza. Une ferveur qui s'est accentuée avec le Covid-19, au point que certains chiens sont carrément devenus des stars en ligne. Le hashtag teckel a d'ailleurs été utilisé plus de trois millions de fois sur Instagram.

Aux Pays-Bas, par exemple: Guusje cumule plus de 14 000 abonnés sur Instagram. Image: instagram @teckel_guuusje

Ou aux Etats-Unis: Crusoe a plus de 800 000 followers sur Instagram et son compte est certifié. Image: instagram @crusoe_dachshund

Il a même gagné un People’s Choice Award. C'était en 2018, en Californie. Crusoe a remporté l'animal star award. Oui, vous avez bien lu. Getty Images North America

«Ce sont des chiens très sociables, qui adorent s'amuser – même s'ils ont quand même leur petit caractère», poursuit Claudine Miazza. Mais c'est bel et bien leur apparence qui fait principalement leur succès, auprès des jeunes et des enfants notamment, fortement présents à l'événement genevois de ce dimanche.

De vraies stars courtes sur pattes qui ont fait sensation dans la Cité de Calvin, au point qu'une deuxième édition est prévue l'année prochaine.