Première mondiale: un bébé albinos de tortue géante est né à Servion

C'est un phénomène qui n’avait encore jamais été observé: un bébé albinos de tortue géante est né au Tropiquarium de Servion (VD).

Deux petites tortues géantes des Galapagos ont vu le jour début mai au Tropiquarium de Servion (VD). Le personnel a découvert avec surprise que l'un des bébés était blanc: il s'agit d'un exemplaire albinos. Une première mondiale.

Les animaux albinos sont extrêmement sensibles aux UV. Image: sda

«Ce phénomène n’avait encore jamais été observé ni dans les parcs zoologiques, ni dans la nature», s'est félicité le Tropiquarium sur sa page Facebook.

Pour obtenir un bébé albinos - qui consiste en une absence de la pigmentation de la peau et des yeux - il fallait que chacun des parents soit porteur de la mutation d'un gène, ce qui est rarissime.

On ne connaît pas la longévité de l'individu. «Dans la nature, ils ne vivent pas longtemps, parce qu'ils sont prédatés tout de suite», explique Philippe Morel, directeur du Tropiquarium. Ils sont extrêmement sensibles aux UV, parfois sourds et aveugles, ce qui les rend vulnérables.

Programme de reproduction

Ces tortues, qui sont menacées d'extinction, sont nées dans le cadre d'un programme de conservation de l'espèce, a expliqué jeudi Philippe Morel, directeur du Tropiquarium. La ponte des oeufs a eu lieu le 11 février. Les soigneurs ont recueilli les oeufs et les ont placés en couveuse durant deux mois et demi. L'éclosion a suivi le 1er mai pour le bébé albinos et le 5 mai pour l'autre petit.

Image: sda

Les bébés tortues pesaient environ 50 grammes à la naissance et tenaient dans la paume de la main. «Ils ont probablement pris une vingtaine de grammes depuis. Tous deux se portent à merveille. C'est fabuleux», s'enthousiasme Philippe Morel. On ignore encore s'il s'agit de mâles ou de femelles.

Les bébés sont désormais visibles des visiteurs au Tropiquarium et rejoindront bientôt le petit né l'an dernier, le premier du programme de reproduction à Servion.