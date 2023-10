Il a capturé un perroquet sur son balcon et la justice suisse a frappé

Un Argovien a probablement été décontenancé de voir un perroquet nain se poser régulièrement sur son balcon, mais en l'attrapant et en le mettant en cage, il s'est rendu coupable de plusieurs délits.

Dominic Kobelt / ch media

Tout a commencé lorsqu'un agapornidé s'est installé sur le balcon d'un immeuble du district de Rheinfelden, en Argovie. L'homme en question s'est vu condamné pour la détention puis l'abandon du perroquet nain qu'il a capturé. L'ordonnance pénale, entrée en vigueur récemment, ne précise pas d'où est venu l'animal, originaire des régions tropicales d'Afrique.

Cet oiseau appartient à la famille des perroquets nains et tient son nom du grec qui signifie «oiseau d'amour». En français, on les appelle aussi «les inséparables» parce qu'ils apprécient vivre en couple.

c'est eux 👇🥹 Image: Shutterstock

L'affaire date du mois de mai. Le Portugais de 54 ans, qui habite l'appartement en question, s'est manifestement attaché à la compagnie de l'oiseau. Ce dernier a donc décidé de le capturer et l'a ensuite mis en cage. Or, selon la législation sur la protection des animaux, cette détention n'était pas conforme aux besoins de l'espèce: la cage était trop petite, ne comptait qu'un perchoir, mais pas de branches naturelles ni de sable. Pire encore, l'oiseau était seul dans sa cage.

L'accusé voulait vendre l'animal

Le 4 mai, l'accusé a publié une annonce sur Facebook Marketplace en proposant l'oiseau à la vente. Seulement voilà, ça aussi c'est interdit. En effet, pratiquement toutes les espèces de perruches et de perroquets sont répertoriées dans la Convention internationale sur le commerce des animaux et des plantes menacés d'extinction (CITES).

Quelque part entre le 4 et le 7 mai, l'homme a relâché l'oiseau dans la nature – ce qui est là encore interdit. Il a donc été condamné pour cruauté envers les animaux par détention solitaire, pour avoir enfreint à plusieurs reprises les prescriptions relatives à la détention des animaux et pour cruauté envers les animaux par abandon. Ainsi, l'homme doit s'acquitter d'une peine pécuniaire avec sursis de 10 jours-amendes à 40 francs, à laquelle s'ajoutent une amende de 200 francs, des frais d'ordonnance pénale de 600 francs et des frais de police de 60 francs; soit une facture de potentiellement 1260 francs.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder