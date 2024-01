La présidente de la Protection suisse des animaux a été destituée

La section bâloise de la PSA avait annoncé début janvier vouloir demander le renouvellement du comité directeur lors de l'Assemblée des délégués ainsi que la réintégration dans cet organe de Michel Roux et de Martina Munz, suspendus en septembre dernier. (lal/ats)

La Protection suisse des animaux est en crise et sa présidente se retire

La PSA est dans la tourmente depuis plusieurs mois en raison de querelles de personnes, de problèmes d'organisation et d'accusations telles que détournement de dons et notes de frais excessives .

«Je constate avec regret que la majorité des délégués souhaite une nouvelle direction après mes deux années de présidence. J'accepte cette décision et je souhaite le meilleur à la PSA»

La présidente de la Protection suisse des animaux (PSA), Nicole Ruch, a été destituée de ses fonctions samedi soir lors de l'Assemblée des délégués à Olten (SO). L'organisation est dans la tourmente depuis plusieurs mois sur fond de querelles internes .

Plus de «Suisse»

L'amitié entre animaux, c'est possible! La preuve avec ces 25 photos

Le président sortant des Vert-e-s appelle à poursuivre la lutte

Balthasar Glättli, président des Vert-e-s suisses sur le départ, a appelé sa base à rester unie dans la lutte pour le climat. Il s'est exprimé devant les délégués rassemblés samedi à Lucerne.

«2023, l'année la plus chaude est derrière nous. Et la prochaine a probablement commencé. Le climat a besoin des Verts maintenant plus que jamais», a déclaré Balthasar Glättli. Il a démissionné de son poste après le mauvais score de son parti aux dernières élections fédérales.