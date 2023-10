«Sale juive!»: les partis politiques suisses ensemble contre l'antisémitisme

«L’antisémitisme reste malheureusement un phénomène présent dans notre société. Il est présent dans tous les groupes sociaux, couches sociales, milieux et camps politiques. C’est pourquoi il faut une réponse claire de tous les milieux sociaux. Les signataires affirment en toute clarté qu’il n’y a jamais de justification à l’antisémitisme. Nous nous tenons solidaires aux côtés de nos concitoyennes et concitoyens juifs. L’antisémitisme n’a pas sa place dans notre société démocratique. C’est la tâche commune des autorités, des partis, des associations et de l’ensemble de la population d’agir avec courage contre les cas d’antisémitisme.»