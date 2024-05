Alain Soral. Lausanne, 27 septembre 2023. Médaillon: le procureur du canton de Vaud, Eric Kaltenrieder. image: keystone

«Les juifs peut-être victimes des nazis»: voici ce qui est reproché à Soral

Voici une partie des propos valant au Franco-Suisse Alain Soral une enquête pénale du canton de Vaud pour antisémitisme.

Plus de «Suisse»

Que ce soit sur son site Egalité & Réconciliation, sur le canal Telegram ou sur X (ex-Twitter), Alain Soral se serait répandu en propos antisémites ces derniers mois. C’est sur la base de cette conviction que la CICAD (Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation) a adressé début mars une dénonciation pénale au ministère public du canton de Vaud. Lequel a donné suite en ouvrant une enquête contre Alain Soral, de son vrai nom Alain Bonnet, binational franco-suisse installé à Lausanne depuis 2019.

Le mis en cause, qui bénéficie pour l’heure de la présomption d’innocence, a été interpellé et son domicile perquisitionné le mercredi 29 mai. Entendu quelques heures par la police, il a été relâché.

Quels sont les faits reprochés par la CICAD au polémiste, condamné 22 fois, notamment pour contestation de crimes contre l’humanité, provocation à la haine, injure et incitation à la haine par les tribunaux français et suisses?

Joint par watson, le secrétaire général de la CICAD, Johanne Gurfinkiel, rapporte ci-après une partie des signalements formant la plainte, qui couvre une période allant d’octobre 2023 à janvier 2024. A plusieurs reprises, le polémiste rebondit sur la guerre Israël-Hamas pour resservir un argumentaire qui lui a valu par le passé plusieurs condamnations pour antisémitisme.

«Le judaïsme est un racisme»

Le 5 novembre 2023, Alain Soral publie sur son site Egalité et Réconciliation un article titré «Antisémitisme, antijudaïsme, antisionisme… Ce qui est interdit, ce qui est autorisé ». Alain Soral écrit que le «(…) judaïsme est un racisme (par la notion de peuple élu dont l’élection s’acquiert et se transmet fondamentalement par le sang)».

Il ajoute: «(…) le sionisme et le judaïsme sont à la fois profondément liés et profondément éloignés des valeurs chrétiennes dont sont issus les droits de l’homme.»

Commentaire de la CICAD:

«Affirmer que le judaïsme serait profondément éloigné des valeurs chrétiennes dont sont issus les droits de l’Homme, revient à encourager la haine à l’encontre des juifs auxquels Alain Soral prête des comportements attentatoires aux droits de l’Homme. Sous couvert d’une explication historico-étymologique bancale relevant d’un raisonnement sophistique de son cru, Alain Soral cherche à légitimer l’antisémitisme.»

A propos de la partition en 1947 de la Palestine en deux territoires, l’un israélien, l’autre arabe, Alain Soral affirme: «(…) ils (les juifs) arrivent à faire voter la partition […] et d’ailleurs ce vote est un vote qui passe ric-rac parce que la puissance d’argent juive internationale achète des voix de petits potentats africains […] on trouve des petits pays d’Afrique et on sait que ça a arrosé sec en valises pour que ça bascule du bon côté […] Les juifs sionistes étaient persuadés que les Palestiniens n’étant pas une nation allaient devenir très vite leurs esclaves soumis et leur prolétariat.»

Commentaire de la CICAD:

«Alain Soral reprend des théories antisémites tristement connues incitant à la haine contre la communauté juive qui est dépeinte comme contrôlant les hautes sphères du pouvoir notamment aux fins de nuire, d’esclavagiser et de tuer.» La CICAD

«(Les juifs) ont peut-être été victimes des nazis»

Alain Soral ajoute: «On est dans ce contexte: avec la Shoah, donc avec la Shoah des gens qui sont en uniforme et qui martyrisent des Palestiniens on a l’image d’un seul coup l’uniforme tu vois se transforme en pyjama rayé et le soldat martyriseur se transforme en victime et on fait le glissement qu’ils seraient presque victime des Palestiniens. Alors qu’ils ont peut-être été victimes des nazis, mais ils sont les nazis des Palestiniens.»

La CICAD relève qu’«Alain Soral va jusqu’à remettre en question l’existence de l’Holocauste en affirmant que la communauté juive a "peut-être" été victime des nazis».

Alain Soral «incite au crime»

Alain Soral dit encore: «Israël est objectivement le pays le plus dangereux pour les juifs alors que jamais personne n’oserait toucher le cheveu d’un juif en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne, en Suisse, en Allemagne tellement ça coûte cher et d’ailleurs ça ne nous vient même pas à l’idée.»

La CICAD considère qu’Alain Soral «incite au crime contre la communauté juive en sous-entendant que, si personne ne passe à l’acte, c’est parce que cela "coûte cher"».

«La haine du Christ»

Le 23 novembre, Alain Soral publie sur X une vidéo de 2011, où il affirme: «Il [le Pape] est gentil au point que quand il se retrouve face aux élites talmudo-sionistes en Israël il va jusqu’à cacher sa croix pectorale sans doute pour ne pas gêner des gens qui sont, je le rappelle, des gens dont la fondation de leur religion qui je le rappelle est post-chrétienne, puisque talmudiste, est la haine du Christ, la mort du Christ et le refus du Christ comme messie.»

La CICAD note: «Dans son obsession pour la communauté juive qu’il accuse de tous les maux, Alain Soral cherche publiquement à diffuser la théorie selon laquelle la religion juive serait fondée sur la haine du Christ.»

Pour la CICAD:

«Il est manifeste que de telles accusations ont pour seul et unique objectif d’inciter à la haine des personnes juives» La CICAD

Le 16 décembre 2023, Alain Soral publie le tweet suivant, accompagné du commentaire: «Ce n’est pas très respectueux pour Hitler.»

Réaction de Johanne Gurfinkiel:

«Indépendamment de ce que l’on peut penser de Benyamin Netanyahou ou de la politique d’Israël, le commentaire d’Alain Soral est inacceptable dans la mesure où il insinue qu’Adolf Hitler, à l’origine du génocide de 6 millions de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, mérite le respect.» Johanne Gurfinkiel

Le 9 décembre, Alain Soral publie sur Telegram une vidéo apparemment datée de 2018. Il dit, terminant sur un sophisme: «Alors j’ai mis des années à comprendre, puisque je viens effectivement de la France de l’autoflagellation shoatique. Je viens de la gauche. De la gauche sociale. J’ai mis longtemps à comprendre qu’effectivement ce qu’on appelle aujourd’hui un antisémite c’est quelqu’un qui refuse de se soumettre à la domination juive.»

Le 9 janvier, Alain Soral s’en prend sur X au premier ministre français nouvellement entré en fonction, Gabriel Attal (faussement considéré comme juif):

«Séfarade et pédé, comme la précédente (Elisabeth Borne) était ashkénaze et gouine» Alain Soral

Rappelons que le 18 avril, le Tribunal fédéral confirmait la condamnation à de la prison ferme d’Alain Soral pour discrimination et incitation à la haine en raison de l’orientation sexuelle, dans l'affaire l'opposant à une journaliste de la Tribune de Genève.

Saisie trois fois en 2020 de dénonciations de la CICAD pour de précédents propos antisémites tenus par Alain Soral, alors déjà résident à Lausanne, la justice vaudoise n’avait pas jugé utile à l'époque d’entamer des poursuites.