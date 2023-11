Voici les meilleures offres d'abonnements mobiles du Black Friday en Suisse

En vue du Black Friday ce vendredi, les opérateurs téléphoniques suisses annoncent des offres alléchantes. Faut-il céder? On fait le point.

Stefan Ehrbar / ch media

Ce vendredi marque le début de la période des soldes avec le Black Friday. Les promotions visent à attirer les gens dans les magasins et à les pousser à commander en ligne. Dans cette course folle aux réductions, les fournisseurs de télécommunications ne sont pas en reste.

Le portail Dschungelkompass a comparé les promotions du Black Friday de tous les principaux fournisseurs d'abonnements de téléphonie mobile en Suisse. Les petites entreprises en particulier proposeraient des prix promotionnels bon marché. Sous la loupe du comparateur: les abonnements qui promettent des appels et SMS illimités et une quantité de données illimitée sans réduction de débit.

Les abonnements ont souvent une durée minimale, mais la réduction n'est offerte que sur une partie d'entre eux. Dans ces cas, les auteurs ont calculé le coût moyen d’utilisation sur 24 mois.

Abonnement gratuit pendant deux ans

Selon le fondateur de Dschungelkompass, Oliver Zadori, la campagne de Quickline a été particulièrement agressive. L'entreprise bernoise ne facture pour différents abonnements que des frais de connexion uniques de 40 francs sur deux ans, sans frais mensuels. Quickline s'appuie sur le réseau de téléphonie mobile de Sunrise. Le hic: l’offre est limitée. Quickline ne divulgue pas combien de clients pourront en bénéficier. Après l'expiration de la période promotionnelle de deux ans, le prix régulier de l'abonnement correspondant s'applique.

Offre Quickline pour le Black Friday 2023. Image: Quickline

D'autres fournisseurs promettent des promotions à vie. Prudence toutefois avec la formulation: si un «prix à vie» est proposé, les clients peuvent s'attendre au même prix pendant toute la durée du contrat. Cependant, si une «remise à vie» est annoncée, les prix peuvent augmenter, notamment si les fournisseurs augmentent le prix de base.

Cela a par exemple suscité des critiques à l'encontre du fournisseur Yallo, qui a augmenté d'un franc le prix de nombreux abonnements à partir du 1er juillet, y compris pour les abonnements vendus avec une «réduction à vie». «Une telle approche frôle la tromperie», a déclaré au Blick alémanique Daniela Mauchle, responsable des affaires juridiques de la Fondation pour la protection des consommateurs.

Cette année encore, Yallo annonce une «réduction à vie», tout comme Lidl, Lebara ou Salt. Pour CHF 24,90 par mois, les clients Yallo reçoivent un abonnement avec SMS, appels et data en Suisse ainsi que data en Europe, aux USA et au Canada inclus. À l'étranger, 40 gigaoctets par mois sont inclus à haut débit, après quoi le débit est réduit. De nombreux autres fournisseurs incluent également des données à l’étranger, mais dans une mesure nettement moindre.

Offre Lebara pour le Black Friday 2023. Image: Lebara

L'abonnement Yallo est devenu presque cinq francs plus cher par mois par rapport à l'offre Black Friday de l'année dernière. La filiale Sunrise n'est pas la seule dans ce cas: sur les 20 offres examinées par Dschungelkompass, 7 sont devenues plus chères et 5 seulement ont vu leur prix baisser.

Les durées minimales auxquelles s'engage toute personne qui souscrit à une offre promotionnelle diffèrent également. Ils vont de zéro mois à deux ans. Il existe une autre raison d'être prudent: si vous disposez déjà d'un abonnement dont la durée minimale n'a pas expiré, vous ne pouvez souvent pas simplement passer à un nouveau fournisseur moins cher. Vous devrez alors payer une pénalité.

Quiconque a acheté un téléphone portable auprès de son opérateur et rembourse l'appareil en plusieurs fois sur sa facture mensuelle doit souvent payer le montant restant d'un seul coup lors du changement. Il est souvent utile d'informer le fournisseur précédent de votre intention d'annuler. Dans ces cas, de nombreuses entreprises proposent des conditions spéciales afin de fidéliser leurs clients.

Selon le comparateur que nous avons consulté, toutes les offres du Black Friday de Swisscom ou de M-Budget ne sont pas encore connues et d'autres offres pourraient suivre au cours de la semaine.