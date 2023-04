Le pouvoir d'achat désigne l'argent disponible pour le logement, l'épargne ou les loisirs, comme le shopping. Image: KEYSTONE

Voici dans quels cantons les gens ont plus d'argent pour leur shopping

Les Suisses disposent du pouvoir d'achat parmi les plus élevés d'Europe. Les différences régionales sont pourtant très importantes, et la Suisse romande est très mal placée. Le point en graphiques.

Transports publics, les médicaments, même les lapins de Pâques, sans parler des biens les plus basiques: les prix augmentent un peu partout en Suisse en ce moment. Le renchérissement est particulièrement élevé depuis le début de la guerre en Ukraine, et les choses continuent d'empirer.

Face à la montée des coûts, pas tous les Suisses sont armés de la même manière. Le pouvoir d'achat dont dispose la population change en effet sensiblement d'un endroit à l'autre. C'est ce qui montre une recherche publiée début avril par le groupe GfK, société allemande spécialisée en études de marché.

Le pouvoir d'achat désigne le revenu disponible pour les dépenses de consommation, le logement, les loisirs ou l'épargne. Soit ce qui reste du revenu après les impôts, auquel on ajoute les prestations sociales. L'argent que l'on peut utiliser pour faire son shopping, en somme. En Suisse, cette somme s'élève à 48 634 francs par habitant, selon les prévisions de GfK pour 2023.

Pourtant, dans les faits, seuls huit cantons sur 26 affichent des valeurs supérieures à la moyenne nationale. Et la Suisse romande est plutôt mal placée, comme le montrent les données que GfK nous a transmises. La situation en terres francophones est la suivante:

Seul un canton romand affiche une valeur (légèrement) supérieure à la moyenne suisse: Genève, où le pouvoir d'achat moyen s'élève à 49 239,8 francs par habitant.

A l'exception de Genève et de Vaud, onzième du classement national, tous les autres cantons romands squattent la partie inférieure de la liste: Neuchâtel est 19e, le Valais 21e, Fribourg 23e. Le Jura, dernier, affiche un pouvoir d'achat inférieur de 13% à la moyenne suisse.

La Suisse centrale domine le podium

La plupart des cantons romands se classent donc très loin du podium, dominé par la Suisse centrale. Les habitants de Zoug, qui arrive en tête, disposent d'un pouvoir d'achat de 77 677 francs: près de 60% de plus que la moyenne nationale. Si l'on compare au revenu disponible dont bénéficient les Jurassiens, ce pourcentage grimpe à +84%.

Tout comme Zoug, Schwyz et Nidwald se situent également nettement au-dessus de la moyenne suisse. Ce qui n'est guère étonnant, commente la Handleszeitung. Ces régions se distinguent par un climat fiscal favorable et attirent des personnes aisées. Autant de facteurs qui provoquent une concentration du pouvoir d'achat.

Deux districts vaudois se distinguent

Un coup d'oeil au niveau des districts met en lumière des différences régionales encore plus évidentes. Les habitants du district de Höfe, dans le canton de Schwyz, disposent par exemple d'un pouvoir d'achat supérieur de 144% par rapport à la moyenne nationale.

Le classement des districts reproduit les dynamiques du top dix cantonal, la plupart des régions appartenant à Schwyz, Nidwald, Zoug et Zurich. Deux exceptions notables sont, toutefois, présentes: les districts vaudois de Lavaux-Oron et de Nyon, qui affichent des valeurs nettement plus élevées que la moyenne de leur canton.

A l'autre extrémité du classement, on retrouve la région de Bernina, dans les Grisons. Ici, les habitants ont un potentiel de dépenses de 35 332,8 francs par habitant, ce qui est inférieur de plus de 27% à la moyenne nationale. Le pouvoir d'achat par habitant du district de Höfe est presque 3,4 fois plus élevé que celui de la région de Bernina.

Quel impact sur la vie quotidienne?

Par rapport à l'année passée, le pouvoir d'achat a augmenté en Suisse, commente Tim Weber, expert de GfK, dans un communiqué. Reste à savoir si cette hausse aura un impact réel, ou si elle sera absorbée par la hausse des prix. Le spécialiste table sur la deuxième option:

«L'augmentation du pouvoir d'achat ne se répercutera pas vraiment sur les citoyens, mais sera victime de la hausse des prix à la consommation» Tim Weber, GfK

Les derniers chiffres de l'inflation ne semblent, en effet, pas encourageants. En mars 2023, les prix ont grimpé de 2,9% par rapport au même mois de 2022, confirmant une tendance en cours depuis plus d'une année.