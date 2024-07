Les Suisses ont une obsession particulière selon Galaxus

Une évaluation du grand magasin en ligne Galaxus montre que la demande de figurines de collection est en forte hausse. Une catégorie de personnes a une affinité spéciale pour ce type de figurines.

Benjamin Weinmann / ch media

Pièces de monnaie, bandes dessinées, timbres, couvercles de crème à café: aujourd'hui, tout peut être collectionné et Digitec-Galaxus a identifié un domaine particulièrement florissant en Suisse: les figurines en plastique. La clientèle de la filiale de Migros a vendu cette année – de janvier à mai – 80% de figurines de collection de plus que l'année précédente. Et elles sont surtout appréciées par les hommes d'une trentaine d'années.

«Nous recevons presque 30 fois plus de figurines par la poste qu'il y a cinq ans. Chaque mois, ce sont plusieurs milliers de pièces» Alex Hämmerli

La limite de l'assortiment entre les jouets et les figurines de collection est floue. Mais les premières sont typiquement mobiles, robustes et abordables.

«Les figurines de collection, en revanche, s'adressent aux personnes qui attachent de l'importance aux détails, à la qualité et à une disponibilité limitée» Alex Hämmerli

Batman, objet de convoitise coûteux

On trouve par exemple des figurines des Tortues Ninja ou de Batman pour une vingtaine de francs, avec des bras et des jambes mobiles et des couleurs simples, mais aussi des figurines de collection de Batman de 85 centimètres, produites avec beaucoup de soin, pour plus de 3000 francs, dont la production mondiale est limitée à quelques centaines d'exemplaires. Il existe également une statue grandeur nature de R2D2, le robot de Star Wars, pour plus de 11 000 francs.

Image: Galaxus

Autrement dit, les figurines de collection sont avant tout là pour être regardées, sous forme de buste dans une vitrine ou dans une bibliothèque, souvent même dans leur emballage d'origine. En revanche, les figurines de jeu, comme leur nom l'indique, sont là pour être jouées.

Image: Galaxus

Selon Hämmerli, une marque en particulier domine le marché des figurines à collectionner. L'entreprise américaine Funko représente 72% de toutes les ventes chez Galaxus. Des concurrents comme Bandai, Banpresto et Good Smile Company n'ont qu'un pourcentage de parts de marché à un chiffre. Funko est cotée à la bourse américaine Nasdaq depuis 2017.

Image: galaxus

Les figurines Funko Pop relativement petites, avec des têtes et des yeux exagérément grands, sont surtout achetées par de jeunes adultes âgés de 25 à 34 ans.

«De plus, avec près de 60%, ce sont surtout les hommes qui s'offrent une figurine à collectionner» Alex Hämmerli

L'éventail des personnages est large – de nombreux Harry Potter, des superhéros comme Wonder Woman, de véritables célébrités comme le pilote de Formule 1 Max Verstappen ou l'ex-président américain Barack Obama, ou encore Marty McFly de la trilogie Retour vers le futur. Mais contrairement à d'autres figurines de collection, elles ne coûtent en général qu'une vingtaine de francs. Galaxus part du principe que l'engouement va se poursuivre. Hämmerli déclare vouloir élargir l'assortiment des mini-figurines.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)