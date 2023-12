Il se passe un phénomène étrange avec les billets de 1000 francs

Au plus fort de la crise du Covid-19, les billets de mille francs avaient la cote. Selon un rapport de la BNS, cet argent est de retour en banque. L'économiste Tobias Trütsch nous aide à y voir plus clair.

Pascal Michel / ch media

La Suisse et ses billets de banque, c'est toute une histoire. Les surnoms affectueux donnés au papier-monnaie en témoignent. Les Espagnols surnommaient le billet de 500 euros, aujourd'hui aboli, «Ben Laden» (car tout le monde le connaissait, mais personne ne l'avait jamais vu). En Suisse aussi, on a notre sobriquet.

Depuis que la Banque nationale (BNS) a placé une fourmi travailleuse sur le billet violet en 1976, le billet de 1000 francs est simplement appelé «fourmi». L'arrivée de la nouvelle série de billets en mars 2019 n'y a rien changé.

Contrairement à l'Espagne, où pratiquement personne n'a vu ce billet à la plus grande valeur en euro, en Suisse, 37% de la population possédait au moins un billet de mille au cours des deux dernières années. C'est ce que démontre l'enquête actuelle de la BNS sur les moyens de paiement. Et près des trois quarts ont eu un billet de 200 francs dans leur porte-monnaie au cours de la même période.

Pourquoi le nombre de billets a explosé ?

La «fourmi», le billet de banque le plus précieux au monde, est de moins en moins importante dans les transactions quotidiennes. Quiconque en a encore besoin peut l'utiliser pour payer des achats plus importants, payer des factures à la poste ou au guichet d'une banque, ou accumuler des sommes plus importantes. Mais le nombre de personnes qui utilisent réellement un billet de mille dans leur vie quotidienne diminue d'année en année.

Pourquoi le nombre de billets en circulation a-t-il explosé jusqu'à récemment? Grâce à ces billets, les épargnants nationaux et étrangers ont tenté d’éviter les taux d’intérêt négatifs. Après que la Banque nationale ait poussé les taux d’intérêt en dessous de zéro fin 2014, ils se sont tournés vers les liquidités. Au lieu de laisser leurs actifs fondre à la banque, ils les ont accumulés en milliers de billets.

Les banques elles-mêmes, qui disposent d'un compte à la Banque nationale et y versent des intérêts négatifs, ont également pu éviter en partie les intérêts moratoires. Elles échangeaient leur monnaie électronique contre des billets de 1000 et les stockaient dans le coffre-fort. La demande de «fourmis» a atteint son apogée pendant la crise du coronavirus, lorsque le billet promettait la stabilité en ces temps incertains. En avril 2021, les billets de mille en circulation représentaient une valeur de 51,1 milliards de francs.

Maintenant qu’il y a à nouveau des intérêts sur l’argent économisé, les billets de mille reviennent. Cela représente des milliards. Depuis que la BNS a relevé son taux directeur l'été dernier, la valeur des billets de mille en circulation a chuté à 37 milliards, comme le montrent les dernières données de la BNS. Cela signifie qu’il y a actuellement moins de billets violets en circulation qu’il y a dix ans. Concrètement, entre l’été 2022 et 2023, 13 millions de billets ont afflué vers la Banque nationale.

Que sont devenus ces précieux papiers? La BNS fait profil bas, tout comme les banques commerciales. Tobias Trütsch, chercheur à l'Université de Saint-Gall, a quelques hypothèses. Selon lui:

«Le franc est très populaire en tant que monnaie forte et résistante aux crises. Des études montrent qu'une grande partie des billets de mille francs suisses sont également stockés à l'étranger comme réserve de valeur.»

Ainsi, outre les épargnants privés étrangers, de nombreux acteurs internationaux tels que les banques commerciales, les fonds de pension et les compagnies d’assurance ont probablement créé un important coussin de billets.

Les gens n'aiment pas parler d'argent

Au niveau national, l'analyse de la Banque nationale montre que seulement 9% de ceux qui possèdent des billets de mille les thésaurisent comme réserve de valeur. Cependant, Tobias Trütsch soupçonne ce chiffre d'être en réalité bien plus élevé:

«Dans de telles enquêtes personnelles, les gens n'aiment pas admettre qu'ils gardent chez eux de grosses sommes qui se chiffrent en milliers de francs. Outre les banques commerciales, les entreprises disposent probablement d’importants stocks de liquidités.»

C'est la seule façon d'expliquer pourquoi une étude menée il y a quelques années est parvenue à la conclusion qu'un peu plus de 70% des billets violets étaient utilisés exclusivement pour stocker de la valeur, explique Tobias Trütsch. Et il y a une autre raison pour laquelle les propriétaires de gros billets hésitent à parler de leur utilisation: selon les statistiques, il est prouvé qu'ils sont également utilisés pour éviter les impôts.

Chaque mois de décembre, la demande pour les «fourmis» monte en flèche, puis se stabilise à nouveau au cours de la nouvelle année. On l'explique en partie par les cadeaux de Noël en espèces.

Mais il existe aussi de riches escrocs qui convertissent une partie de leurs actifs en espèces à la fin de l’année fiscale afin d’économiser des impôts. Toujours selon Tobias Trütsch:

«Dans un tetrapak d'un litre, on peut stocker un million de francs. Il y a une évasion fiscale impliquant des milliers de francs. Compte tenu des impôts modérés sur la fortune, il s’agit probablement d’un phénomène marginal.»

Attention à la spirale négative

Tant que la BNS maintiendra des taux d’intérêt élevés, des milliards et des milliers de billets supplémentaires lui reviendront. Les autorités monétaires devraient assouplir leur politique l’année prochaine. Mais tant que les taux d’intérêt ne retombent pas dans le rouge, l’argent sur le compte reste plus attractif que le liquide.

Ce mécanisme bien rodé montre clairement comment la politique monétaire fonctionne dans la pratique. Mais la vie du distributeur de billets est en jeu. Cela concerne principalement l'utilisation des espèces au quotidien et les petites coupures de 10 à 100 billets.

Lors de l'évaluation de la politique monétaire, Martin Schlegel, directeur adjoint de la BNS, a mis en garde jeudi contre une «spirale négative»:

«Si l'accès aux espèces diminue, l'utilisation et donc l'acceptation dans le commerce de détail diminuent. En conséquence, la consommation continue de décliner et une spirale négative s’installe.»

Si vous souhaitez que les espèces soient acceptées et qu'il y ait suffisamment de distributeurs automatiques, vous devez utiliser activement vous-même les pièces et les billets.

A quoi devrait ressembler l' avenir monétaire suisse ?

L'appel du deuxième banquier le plus important de Suisse sera-t-il entendu? Après tout, dans les sondages, une majorité affirme que les espèces ne devraient pas être supprimées. Au quotidien, ceux-ci seraient supposés payer en liquide. Mais les chiffres montrent autre chose: l’argent liquide perd lentement mais sûrement de son importance. De nombreux défenseurs des pièces de monnaie ont recours au paiement pratique par carte ou par téléphone portable.

Il existe également une polarisation sur la question de savoir à quoi devrait ressembler l’avenir monétaire de la Suisse. Selon l'économiste Tobias Trütsch:

«Il y a deux camps aux convictions fortes qui s'opposent»

Il publie régulièrement le Swiss Payment Monitor. Dans l'édition la plus récente, 67% des personnes interrogées ont rejeté l'abolition du paiement en espèces. 16% n'ont pas d'avis là-dessus et 17% envisagent de payer uniquement par voie numérique.

«Nous devons trouver un consensus en tant que société. Voulons-nous toujours de l’argent? Si oui: qui paiera pour les distributeurs automatiques si l'exploitation n'est plus rentable à un moment donné?», questionne Tobias Trütsch. Et d'ajouter: