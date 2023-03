Combien gagnent nos politiques? Voici le salaire des élus suisses

La proposition d'augmenter les salaires des élus fédéraux a soulevé de vives critiques la semaine passée. La paie de nos représentants s'est retrouvée plusieurs fois au centre de l'attention ces dernières années. Mais combien gagnent nos représentants, au juste?

Plus de «Suisse»

Les élus fédéraux voulaient une augmentation. Comme le rapportait récemment le quotidien alémanique Blick, le bureau du Conseil des Etats avait décidé, à une nette majorité, de lancer une initiative parlementaire demandant une hausse des indemnités pour compenser l'inflation. Soit 4240 francs annuels supplémentaires pour un conseiller national et 4560 francs pour un conseiller aux Etats.

Suite à ces révélations, le camp bourgeois a fait machine arrière, le PLR et le Centre s'exprimant notamment contre cette augmentation. Ce n'est pas la première fois que la rémunération de nos représentants se retrouve sous le feu des critiques: en février, les jeunes UDC demandaient par exemple de réduire le salaire des élus fédéraux, jugé trop élevé pour un Parlement de milice. L'augmentation que les conseilleurs fédéraux se sont accordée face à l'inflation a également fait grincer des dents.

Tout cela soulève la question suivante: combien gagnent au juste nos élus? Nous sommes allés vérifier.

Le salaire des conseillers fédéraux

Commençons par le sommet de la pyramide. Le revenu annuel brut d’un conseiller fédéral se monte à 468 276 francs, peut-on lire sur le site du gouvernement. A ce traitement s'ajoutent d'autres bénéfices:

Un montant forfaitaire de 30 000 francs , non indexé, destiné à couvrir les frais;

, non indexé, destiné à couvrir les frais; Une indemnité de 12 000 francs perçue par le président de la Confédération pendant l’année présidentielle;

perçue par le président de la Confédération pendant l’année présidentielle; Un AG en 1ère classe et un abonnement des Remontées Mécaniques Suisses.

Si les frais de télécommunication sont également pris en charge, nos sept sages n'échappent en revanche pas à la redevance radio-télévision, qu'ils doivent payer eux-mêmes, note encore le site du Conseil fédéral.

Le salaire des parlementaires fédéraux

Les choses se compliquent quelque peu au niveau du Parlement fédéral, où la situation ressemble à un «mille-feuille d'indemnisations», comme le résumait en 2017 le secrétaire général de l'Assemblée fédérale. De plus, les revenus changent d'une chambre à l'autre.

Plusieurs indemnités, contributions et défraiements s'accumulent pour former la rémunération finale des députés fédéraux. Allons voir dans le détail.

Les revenus

Tous les élus suisses exercent, en théorie, une autre activité professionnelle à côté de leur mandat parlementaire. Pour ce faire, ils doivent souvent réduire leur temps de travail, raison pour laquelle ils reçoivent une indemnité de 26 000 francs par an, explique le site du Parlement. A cela s'ajoutent d'autres rémunérations, résumées dans le tableau ci-dessous:

Toutes ces indemnités, dont on rapporte la valeur moyenne, sont imposables et soumises à l'obligation de cotiser pour l'AVS/AI et l'APG/AC.

Les défraiements

Les élus bénéficient également de plusieurs avantages spéciaux, dont une contribution annuelle aux «dépenses de personnel et de matériel» de 33 000 francs. Ils peuvent garder cet argent pour eux-mêmes et cette somme, à l'image des autres défraiements, n'est pas imposable.

Les frais liés aux repas et aux nuitées, en Suisse et à l'étranger, sont couverts par des forfaits. Pour les frais de déplacement, les députés peuvent choisir entre un AG en 1ère classe et un défraiement forfaitaire d’une somme équivalente au prix de l’abonnement général:

Si l'on additionne toutes ces rémunérations, on obtient un montant moyen de 132 573 francs pour les conseillers nationaux et de 142 548 francs pour les conseillers aux Etats.

La situation se résume ainsi: Conseil national



● Revenu: 71 772 francs

● Défraiement: 60 801 francs



● TOTAL: 132 573 francs

Conseil aux Etats



● Revenu: 79 099 francs

● Défraiement: 63 449 francs



● TOTAL: 142 548 francs



Comparée à d'autres métiers, cette rémunération correspond à peu près à celle perçue par un cadre dans le secteur immobilier, selon les données de l'Office fédéral de la statistique. Et ce, bien que les élus fédéraux exercent un mandat de milice.

Le salaire des conseillers d'Etat romands

Allons maintenant jeter un coup d'oeil aux rémunérations perçues par les membres des gouvernements cantonaux. En Suisse romande, leur salaire annuel oscille entre 232 000 et 300 000 francs par an.

Dans de nombreux cantons, les revenus des conseillers d'Etat ont été modifiés au cours des dernières années, la plupart des gouvernements ayant aboli la rente à vie des magistrats.

En décembre 2022, les ministres vaudois ont fixé une hausse de 1,4% pour la fonction publique. L'augmentation concerne également leur salaire, augmenté de 3518 dès 2023.

ont fixé une hausse de 1,4% pour la fonction publique. L'augmentation concerne également leur salaire, augmenté de 3518 dès 2023. A Genève , la situation va en partie changer après les élections cantonales, prévues le mois prochain. Les ministres qui seront réélus garderont le traitement actuellement en vigueur, qui prévoit la rente à vie. Les conseillers d'Etat nouvellement élus vont percevoir un salaire plus élevé, mais ne vont pas bénéficier de la rente.

, la situation va en partie changer après les élections cantonales, prévues le mois prochain. Les ministres qui seront réélus garderont le traitement actuellement en vigueur, qui prévoit la rente à vie. Les conseillers d'Etat nouvellement élus vont percevoir un salaire plus élevé, mais ne vont pas bénéficier de la rente. En Valais également, la fin de la rente à vie, décidée en 2014, a entraîné une hausse de la paie.

également, la fin de la rente à vie, décidée en 2014, a entraîné une hausse de la paie. La rente a également été abolie à Fribourg et dans le Jura, en 2019 et 2017 respectivement.

Les salaires des ministres romands sont les suivants:

Les chiffres relatifs aux cantons de Neuchâtel, Jura, Berne et Genève nous ont été transmis par les chancelleries d'Etat respectives. Pour ceux relatifs aux autres cantons, voir 24 Heures, la RTS, et le Nouvelliste.

Et l'exécutif communal?

La situation est encore plus variable au niveau des exécutifs communaux. Comme le rappelait le quotidien La Côte en 2021, «il existe autant de salaires que de municipalités». En voici quelques exemples:

Le salaire des maires est plus élevé. Selon une enquête menée par la RTS en 2017, leur rémunération peut atteindre jusqu'à 275 000 francs par an en Suisse romande. Mais pas tous les municipaux gagnent des gros salaires. Comme le rappelle la Côte, la rémunération peut se monter à quelques milliers de francs. C'est parfois le cas dans les petites communes: le syndic de Cheiry (FR), 388 habitants, affirmait à la RTS toucher environ 6000 francs par année, soit 500 francs par mois.