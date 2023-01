Voici combien gagne la classe moyenne en Suisse

La répartition des classes de revenu ont très peu évolué au cours des 20 dernières années. Même si la part de la population appartenant à la classe moyenne est restée globalement stable au cours de la période 1998 à 2020, on observe que le groupe à faibles revenus a légèrement augmenté en 20 ans. (asi)

Un peu plus de la moitié de la population fait partie de la classe moyenne en Suisse (55,4%). Les deux autres classes se partagent la moitié restante de manière à peu près équitable, avec une part un peu en dessus de 20% chacune.

L'OFS divise la population en trois catégories. A côté de la classe moyenne, on retrouve le groupe à faibles revenus et le groupe à revenus élevés. Les différences en termes de montant sont sensibles.

Le revenu moyen brut des membres de la classe moyenne était de 5858,34 francs par mois en 2020. Le revenu disponible, terme qui indique ce qui reste du revenu brut après avoir payé les impôts, les assurances sociales et les primes de l'assurance-maladie de base, s'élevait à 4163,23 francs.

Voici les cantons où l'on gagne le plus et le Valais se distingue

Techniquement parlant, «la classe moyenne comprend toutes les personnes issues de ménages dont le revenu brut équivalent se situe entre 70% et 150% de la médiane de l'année d'observation en question», écrit l'OFS.

Pour faire partie de la classe moyenne, il faut bénéficier d'un revenu égal ou supérieur à un certain seuil. Ce chiffre, fixé par l'OFS, varie d'une année à l'autre. En 2020, il s'élevait à 5649 francs par mois.

«Je suis un guerrier pour la classe moyenne, je suis heureux de me battre pour elle», affirmait en 2011 Barack Obama, lors d'un discours poignant au sujet de son plan pour l'emploi de l'époque. Si le président américain avait prononcé ces mêmes mots neuf ans plus tard en Suisse, il aurait parlé pour un peu plus de la moitié de la population.

Un peu plus de la moitié de la population suisse fait partie de la classe moyenne. Mais qu'est-ce que ça veut dire, exactement? Combien les revenus de ce groupe de la population ont-ils évolué ces dernières années? Tour d'horizon.

