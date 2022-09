L'initiative contre le F-35 a été retirée

La livraison des nouveaux jets doit s'échelonner entre 2027 et 2030. Les F-35A remplaceront la flotte actuelle de F/A-18 Hornet et de F-5 Tiger. (asi/ats)

La signature du contrat d'achat du F-35 met un point d'orge à un «processus antidémocratique» et enterre «définitivement la démocratie directe», a ajouté la coalition. A ses yeux, un vote après la signature du contrat ne serait rien d'autre qu'une «farce démocratique».

Même son de cloche chez Anja Gada. Dans un entretien accordé au quotidien Tages-Anzeiger , la secrétaire du Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) a affirmé: «Contrairement aux partis de droite, nous ne voulons pas risquer que les électeurs perdent encore plus confiance dans la démocratie directe. C'est pourquoi nous allons retirer l'initiative. Car si nous ne le faisons pas, nous aurons une pseudo-votation populaire où le peuple ne sera pas pris au sérieux».

«La Coalition contre le F-35 a décidé, après de longues et intenses réflexions et discussions, de retirer l'initiative "Stop F-35". C'est une décision douloureuse, prise à contrecœur», ont indiqué les initiants mardi dans un communiqué.

Café: Migros croit voir l'avenir dans une boule et nous on l'a perdue

Plus de «Suisse»

La gauche et le GSsA ont décidé de retirer l'initiative «Stop F-35», au lendemain de la signature du contrat entre la Suisse et le gouvernement américain. Le comité parle de «farce démocratique».

Les nouveaux avions de combat suisses vont faire (un peu) plus de boucan

Le prix du F-35 continue d'augmenter et voici pourquoi

Flingues, vaches et gros bobets: M6 se fout de la gueule des Suisses

Café: Migros croit voir l'avenir dans une boule et nous on l'a perdue

Les plus lus

Pourquoi les femmes ont la retraite à 64 ans? 5 questions bêtes sur l'AVS

Savez-vous depuis quand on prend sa retraite en Suisse? Et pourquoi? D'ailleurs, pourquoi les femmes partent-elles à la retraite avant les hommes? Voici tout ce que vous devez savoir sur le pourquoi du comment des origines de l'AVS, avant les votations du 25 septembre.

Pour commencer, rembobinons un peu. Petit cours d'histoire! (Promis, ce sera digeste.) Si l'introduction de l’assurance vieillesse et survivant (AVS) en Suisse date de 1948, la perspective d'offrir une retraite aux travailleurs en fin de carrière est nettement plus ancienne, comme nous l'explique l'historien Laurent Tissot: «L'idée d'assurer les vieux jours de la population active date de la fin du 19e siècle. Avec l'industrialisation, les gens sont amenés à travailler davantage et pour un salaire généralement assez misérable».