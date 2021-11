Le pilote du F-5 qui s'était écrasé en 2016 jugé ce novembre

Ce qui reste du Tiger F-5 qui s'était écrasé aux Pays-Bas. Image: Keystone

L'accident remonte à 2016: Lors d'un vol d'entraînement aux Pays-Bas, un avion Tiger F-5 s'était écrasé après avoir percuté un autre appareil. Le pilote sera jugé à St-Gall à partir du 22 novembre.

Le pilote devra répondre devant la justice militaire des accusations d’utilisation abusive et dilapidation par négligence du matériel, d’entrave à la circulation publique par négligence et d’inobservation répétée des prescriptions de service par négligence, indique la cellule Communication de la justice militaire mardi dans un communiqué.

L'accident s'est produit le 9 juin 2016 lors d'un vol d'entraînement de la Patrouille suisse en vue d'un show aérien à Leeuwarden. Deux avions Tiger F-5 se sont percutés, l'un d'eux s'abîmant dans un étang après que le pilote se fut éjecté. 👇

Image: Keystone

L'homme a fini sa course dans une serre et a été légèrement blessé. L'autre appareil est parvenu à atterrir sans encombre et son occupant s'en est tiré indemne. (ats)