La vente des Leopard suisses à l'Allemagne sur le point d'être avalisée

Actuellement, la Suisse dispose de 134 chars Leopard 2 en service et 96 en dépôt. Les 25 chars concernés sont prélevés sur ces derniers. Ces chars n'ont rien à voir avec les engins Leopard 1 de Ruag stockés en Italie qui ont fait beaucoup parlé d'eux récemment.

Berne va envoyer des tanks en Allemagne et l'UDC hurle

Le Conseil national a déjà approuvé assez largement cette revente en juin dernier. Pour la commission compétente du Conseil des Etats, céder ces chars n’entravera pas la couverture des besoins de l’armée suisse . Et cela donnera un signe positif aux partenaires européens de la Suisse, dans le contexte de la guerre en Ukraine. L'UDC devrait tenter de s'y opposer.

Plus de «Suisse»

La Suisse dispose actuellement de 134 chars Leopard 2 en service et 96 en dépôt.

La Suisse dispose actuellement de 134 chars Leopard 2 en service et 96 en dépôt. Keystone

Voici à qui appartiennent les 5 plus grands voiliers du monde

Tout savoir sur l'araignée Nosferatu installée en Suisse et venimeuse

Les plus lus

Réparations terminées dans le tunnel ferroviaire du Gothard

Les 30 wagons ont été sortis du tunnel, et toutes les marchandises et les parties endommagées de l’installation ont été évacuées

Les travaux de déblaiement et de réparation dans le tunnel de base du Gothard après le déraillement d'un train de marchandises le 10 août dernier sont terminés. Les 30 wagons ont été sortis du tunnel, et toutes les marchandises et les parties endommagées de l’installation ont été évacuées.