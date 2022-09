Le Conseil fédéral veut acheter des missiles pour des «centaines de millions»

«Les missiles n'ont été acquis qu'en petites quantités», déplore le Département de la Défense. Image: KEYSTONE

Face à la guerre en Ukraine, le Conseil fédéral veut miser davantage sur la coopération internationale en matière de sécurité. Les stocks d'armes de l'armée vont également être augmentés.

Dario Pollice / ch media

Le dernier rapport sur la politique de sécurité a été achevé avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, le 24 février. C'est pourquoi le Département de la défense (DDPS) a annoncé la publication d'un rapport complémentaire qui doit présenter les conséquences et les enseignements du conflit. Publié mercredi, le texte estime que le Conseil fédéral doit orienter sa politique de sécurité et de défense vers la coopération internationale «de manière plus conséquente que jusqu'à présent».

Devant les médias à Berne, la ministre de la Défense Viola Amherd a déclaré que pour la Suisse, contribuer à la stabilité du continent était une question de solidarité. En même temps, la Suisse a l'ambition de vouloir se défendre de manière autonome. «Une défense indépendante n'est toutefois pas possible de manière illimitée», a déclaré Amherd. Et d'ajouter:

«Pour cette raison, la Suisse veut avoir l'option, en cas d'attaque armée, soit de se défendre de manière autonome, soit d'organiser sa défense en collaboration avec d'autres Etats». Viola Amherd, ministre de la Défense

Le rapport met en évidence différentes possibilités de coopération renforcée avec l'UE et l'Otan. Il s'agit par exemple d'une participation à une plus large palette d'exercices avec l'Otan ou d'une participation de l'armée à des formations de l'UE comme la EU «Rapid Deployment Capacity», qui est responsable des opérations de sauvetage, d'évacuation et de stabilisation. Selon Amherd, ces possibilités sont toutes compatibles avec la neutralité.

«Une défense indépendante n'est pas possible de manière illimitée», estime Viola Amherd. Image: sda

Augmenter les stocks de munitions et de missiles

Selon le rapport, les enseignements tirés du déroulement de la guerre jusqu'à présent mettraient également en évidence des «lacunes critiques» dans les capacités de l'armée suisse. Celles-ci concernent notamment:

La défense antichar à grande échelle

Le stock de munitions

«Les munitions d'engagement coûteuses ou les missiles n'ont été acquis qu'en petites quantités» Le rapport complémentaire du DDPS

Pour combler ces lacunes, le Conseil fédéral veut demander «plusieurs centaines de millions de francs» pour augmenter les stocks de munitions et de missiles dans le cadre du programme d'armement 2023.

C'est la première fois que le Conseil fédéral indique concrètement à quoi l'armée entend consacrer les fonds supplémentaires que le Parlement a votés lors de la session d'été. Le Conseil national et le Conseil des Etats ont nettement augmenté le budget de l'armée en juin: concrètement, les dépenses pour la défense nationale devraient représenter au moins un pour cent du produit intérieur brut d'ici 2030, soit environ 7 milliards de francs. Par rapport à aujourd'hui, cela correspondrait à une augmentation de 2 milliards. Cela permettrait à l'armée de «développer plus rapidement des capacités importantes et de combler des lacunes», a déclaré Viola Amherd mercredi.

Pour en savoir plus 👇 Analyse Historique: après 30 ans de baisse, le budget de l'armée suisse repart à la hausse de Antoine Menusier

La ministre de la Défense s'était déjà prononcée en juin en faveur d'une nette augmentation du budget de l'armée. L'utilisation exacte des moyens supplémentaires n'était alors pas claire. Viola Amherd a parlé de la possibilité de combler plus rapidement des lacunes de financement avérées. Elle a assuré en juin que les moyens seraient utilisés «judicieusement et soigneusement».

Désinformation et influence

Le rapport complémentaire conclut également que la guerre en Ukraine a «confirmé et concrétisé» la menace croissante de la gestion hybride des conflits. Il s'agit notamment de la désinformation et de l'influence, des cyber-attaques et des opérations clandestines.

Les objectifs déjà fixés dans le dernier rapport sur la politique de sécurité devraient donc être mis en œuvre «de manière encore plus urgente». En plus d'une orientation plus forte sur «tout le spectre de la conduite de conflits hybrides», les compétences en matière de détection précoce en matière de politique de sécurité devraient également être développées.

«La détection précoce sera prise en charge de manière encore plus complète par les services fédéraux», a déclaré Viola Amherd. Le service de renseignement joue ici un rôle central. Parallèlement, la ministre de la Défense a expliqué que des efforts supplémentaires étaient nécessaires pour améliorer l'efficacité de la protection de la population.