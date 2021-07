L'armée en manque de cuistots fait appel à des traiteurs

Le «Girl Power» est en marche! Plus de femmes sont cheffes d'entreprise

Une vaste étude publiée en mars 2021 démontre que la part de femmes à la tête des entreprises ne cesse de progresser à travers le monde. Mais ce progrès est loin de marquer l'histoire.

C'est une enquête qui a réuni plus de 2 000 réponses en provenance de 140 pays obtenues des quelque 30 000 membres de l'Organisation des jeunes présidents (YPO), de ONU Femmes et de Financial Times le 10 mars 2021. Parmi les interviewées, 57% des femmes sont d'avis que «leur organisation est plus diverse au niveau des genres qu'il y a cinq ans».

Bien que réjouissante, cette avancée peine toutefois à se matérialiser de manière considérable. Comme une autre récente étude réalisée par le …