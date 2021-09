Suisse

Armée suisse: les femmes auront des sous-vêtements à leur taille

Les femmes militaires auront droit à des sous-vêtements adaptés à leurs morphologies. En effet, la phase test menée sur plus de 200 militaires a été un succès.

nina fargahi / ch media

Au printemps, la nouvelle a fait le tour du monde. De la BBC à CNN en passant par le Guardian et le Spiegel, tous les médias se sont soudainement intéressés à l’armée suisse. La raison de cet engouement médiatique? Des sous-vêtements pour femmes militaires.

En effet, en avril, l’armée suisse a annoncé qu’elle mènerait un essai à la troupe afin de tester des sous-vêtements pour femmes militaires. Cet essai est désormais terminé et s’est très bien déroulé.

«Il reste encore quelques petites retouches à faire». Concrètement, «les culottes doivent encore être ajustées au niveau de la coupe autour des cuisses.» Une partie en coton a notamment été ajoutée afin d’améliorer le confort du vêtement. Les caleçons doivent encore être adaptés au niveau des hanches afin d’optimiser aussi le confort.

Participation de 200 militaires

L’essai à la troupe a nécessité la participation de plus de 200 militaires, toutes très différentes. «Lors de la sélection des participantes, nous avons veillé à choisir des personnes d’âges et de morphologie différents» explique armasuisse. Cela a permis de concevoir des sous-vêtements qui conviennent à toutes les femmes de l’armée. L’essai ne portait pas seulement sur la composition et la fabrication de la matière mais aussi sur le modèle et sa fonctionnalité. L’avis des utilisatrices et les aspects ergonomiques et techniques ont aussi été pris en compte.

Armasuisse propose des sous-vêtements pour l’été, c'est-à-dire des culottes serrées, vert olive et courtes. Les sous-vêtements pour l'hiver se composeront comme suit:

Une chemise à manches longues

Un pantalon long et d'une sous-veste.

une sous-veste

Le rapport souligne qu’aucun autre essai ne sera nécessaire. «Les sous-vêtements féminins peuvent être achetés avec d'autres articles selon la planification des achats.» L’essai à la troupe a coûté 13 000 francs.

Une stratégie pour recruter plus de femmes?

Alors que le monde se moque un peu de la Suisse, la situation est prise très au sérieux. La Conseillère fédérale, Viola Amherd, souhaite recruter plus de femmes à l’armée et cela passe par des vêtements et des équipements plus adaptés aux soldates.

La cheffe du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports a mandaté une étude externe sur les femmes à l’armée axée sur les «besoins spécifiques des femmes à l’armée», qui sont également liés à l’équipement. Comme le souligne Kaj-Gunnar Sievert, «c’est une affaire très sérieuse.»

